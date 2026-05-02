İzmir’de binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, ekipler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında O.A. (35) isimli şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi. Dün harekete geçen ekipler, şüphelinin aracında yaptığı aramada 253 adet uyuşturucu hap ve 15,34 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.