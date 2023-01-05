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İZMİR

İzmir'de boğazından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Konak ilçesinde, M.F., Ece E.'yi çıkan tartışmanın ardından boğazından bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası taksi ile kaçan M.F., 15 dakika içerisinde polis ekipleri tarafından yakalandı.

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Haber Merkezi DHA
İzmirde boğazından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti
Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memurları olayın yaşandığı evde çalışma yaptı.

Olay, saat 03.30 sıralarında Alsancak Mahallesi Yüzbaşı Şerafettin Bey Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın ikinci katında meydana geldi.

İddiaya göre, M.F. ile trans birey olduğu öne sürülen Ece E. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.F., Ece E.'yi boğazından bıçakladı. Ece E. kanlar içerisinde yere yığılırken, M.F. bindiği taksi ile kaçmaya başladı. Bu sırada, durumu fark eden Ece E.'nin komşuları polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Şüphelinin bindiği taksi plakasını ve gittiği yönü tespit eden ekipler, 15 dakika içerisinde Torbalı ilçesinde M.F.'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne getirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memurları olayın yaşandığı evde çalışma yaptı.

Ece E.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Pendik’te dört kişinin yaralandığı feci kaza: Takla atan otomobil yandı
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Kaza, saat 04.30 sıralarında D-100 Karayolu Esenyalı sapağı Kadıköy istikametinde meydana geldi.
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İddiaya göre Umut Çalışır’ın kullandığı 41 AEG 558 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile önce yol kenarındaki istinat duvarına vurdu, ardından takla atarak yolda ters döndü.
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Ters dönen otomobilde bulunan 4 kişi kendi imkanları ile dışarı çıktıktan sonra otomobil alev alarak yanmaya başladı.
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Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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İtfaiye ekipleri yanan otomobili söndürürken, sağlık ekipleri yaralanan 4 kişiyi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.
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Polis kazanın meydana geldiği yerde başka kazaların yaşanmaması için önlem aldı.
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Kaza nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazanın ve çıkan yangının ardından kullanılamaz hale gelen otomobil çekici yardımı ile kaldırıldıktan sonra trafik akışı normale döndü.
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Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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Pendik’te dört kişinin yaralandığı feci kaza: Takla atan otomobil yandı
Pendik, D-100 Karayolu üzerinde seyir halindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile istinat duvarına vurduktan sonra takla attı. Ardından yanmaya başlayan otomobilde bulunan 4 kişi yaralı olarak kurtuldu.


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