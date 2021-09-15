Gündem İzmirde çıplak semazen ney ve oyun havasıyla dans etti CHPli belediyeye tepki yağıyor
POLİTİKA İZMİR

İzmir'de 'çıplak semazen' ney ve oyun havasıyla dans etti: CHP'li belediyeye tepki yağıyor

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve MHP İl Başkanı Veysel Şahin, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Kültür Zirvesi'nin gala gecesinde semazen temasıyla yapılan ve üzeri çıplak dansçının sergilediği gösteriye tepki gösterdi.

Haber Merkezi AA
İzmirde çıplak semazen ney ve oyun havasıyla dans etti: CHPli belediyeye tepki yağıyor
​İzmir'deki 'semazen' temalı üstü çıplak dans gösterisine tepki.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli yaptığı açıklamada uluslararası organizasyonun galasında sergilenen danstaki "yarı çıplak semazen görüntülerinin" kabul edilemez olduğunu belirtti.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kutlama, anma ve tanıtımlarda "işi zıvanadan çıkarmayı marifet saydığını" savunan Sürekli, "9 Eylül zafer yürüyüşü kortejinin önünde palyaçoları, hokkabazları yürüten zihniyet, şimdi de 700 yıllık Mevlevi kültürünü kurban etmiştir. Adına 'yeni kültür arayışı' diyerek ortak değerlerimizi ve tarihimizi yerle yeksan eden bu yaklaşımları ile Mevlana'yı aslında hiç anlamadıkları, özümüze ne denli uzak düştükleri ortadadır. Öyle ki İzmir’de sığındıkları hoşgörü zemini de bu marjinalliği kaldırmayacaktır." ifadelerini kullandı.

MHP İl Başkanı Veysel Şahin de belden yukarısı çıplak semazen görüntüleri izlediğinde hayretler içinde kaldığını söyledi.

CHP'nin döngüsel kültürü
GÜNDEM
CHP'nin döngüsel kültürü

"ISRARLA PAGOS ZİHNİYETİ BUDUR"

İzmir'in kurtuluş gününde düzenlenen kortej yürüyüşünde de tuhaf görüntülerin ortaya çıktığını anlatan Şahin, şöyle konuştu:

"Israrla Pagos zihniyeti budur, bunun yıkılması gerektiğini söylüyorum. Kafalarının arkasında mutlaka başka hesaplar vardır. Türk kültürü, kabullendiğimiz ortak kültür bunu aslı kabul etmez. Dünyaya başka bir yerden bakıyorlar. Bunlar başka amaca matuf işlerdir. Bunlar Türk milletine yönelik işler değildir. İzmirlinin artık bu zihniyeti anlaması lazım. Gerçekten olacak bir iş değil."

İzmir'de düzenlenen zirve kapsamında 10 Eylül'de Agora Antik Kenti'nde gala yemeği organize edilmiş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı basına kapalı etkinlikte üstü çıplak bir dansçının semazen temalı dans gösterisi tepkilere neden olmuştu.

CHP'nin 'döngüsel kültür'ü: Semazen üstünü çıkarıp yarı çıplak halde dans etti
OYNAT 00:58
CHP'nin 'döngüsel kültür'ü: Semazen üstünü çıkarıp yarı çıplak halde dans etti
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesinin Dünya Belediyeler Günü Kültür Zirvesi için düzenlediği gala gecesinde skandal yaşandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaorğlu'nun da katıldığı zirvede semazen olarak sahneye çıkan kişi, ney ve oyun havası eşliğinde üstünü çıkararak yarı çıplak halde dans etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 'Cesur adımlar atarak yepyeni bir kültür yaklaşımını oluşturmak zorundayız. Resmi deklarasyonda da yer verdiğimiz bu yeni yaklaşımın adı, 'döngüsel kültür' ifadelerini kullandı.

Öte yandan 10 Eylül'deki etkinliğe gazetecilerin alınmadığı öğrenildi.


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