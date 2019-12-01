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İZMİR

İzmir'de göçmen kaçakçılığı operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı: Biri PKK'lı çıktı

İzmir'de düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı, 41 düzensiz göçmen yakalandı. Yasa dışı geçişleri organize edenlerden birinin PKK/KCK terör örgütü üyeliğinden kaydı çıktı.

Haber Merkezi AA
(Arşiv)
(Arşiv)

Bir ihbarı değerlendiren Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çeşme yönüne giden bir aracı şüphe üzerine durdurdu.

Araçta, yurt dışına çıkış hazırlığında olan 26'sı Suriye, 11'i Afganistan, 4'ü Filistinli 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Operasyon kapsamında yasa dışı geçişleri organize eden, biri PKK/KCK terör örgütü üyeliğinden kaydı bulunan F.E. ile İ.H'nin yanı sıra M.B, H.B, T.A, A.M, S.O, F.K, F. B. ve F.O. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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