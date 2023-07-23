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İzmir'de MİT koordineli operasyon: Sekiz göçmen kaçakçısı organizatörü yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla sekiz göçmen kaçakçısı organizatörünün yakalandığını bildirdi. Paylaşımında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı koordinesi ile gerçekleştirilen operasyonlara ait anlara da yer veren Yerlikaya, düzensiz göçle mücadelenin aralıksız devam edeceği mesajında da bulundu.

19:47 . 23/07/2023 Pazar
AA
İzmir'de sekiz göçmen kaçakçısı organizatörü yakalandı.

İzmir'de sekiz göçmen kaçakçısı organizatörü yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sekiz göçmen kaçakçısı organizatörünün yakalandığını bildirdi.



Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir İl Jandarma Komutanlığınca, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ile koordineli, Jandarma İHA destekli, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile müştereken operasyon düzenlendiğini belirtti.

"Mücadelemiz aralıksız devam edecek"

Düzenlenen operasyonda 8 göçmen kaçakçısı organizatörünün yakalandığını bildiren Yerlikaya, "Yakalanan göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin 7'si tutuklandı, 1'i hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Operasyonu gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Düzensiz göçle mücadelemiz aralıksız devam edecek." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya'nın paylaşımında, operasyonlara ilişkin görüntülere de yer verildi.



#göçmen kaçakçıları
#İzmir İl Jandarma Komutanlığı
#Milli İstihbarat Teşkilatı
#Sahil Güvenlik Komutanlığı
#İçişleri Bakanı
#Ali Yerlikaya
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