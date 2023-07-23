İzmir'de MİT koordineli operasyon: Sekiz göçmen kaçakçısı organizatörü yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sekiz göçmen kaçakçısı organizatörünün yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir İl Jandarma Komutanlığınca, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ile koordineli, Jandarma İHA destekli, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile müştereken operasyon düzenlendiğini belirtti.