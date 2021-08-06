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İZMİR

Polisi 'Şimdi yedim seni' diyerek tehdit eden kişi tutuklandı

İzmir'de polis uygulamasında durdurulan otomobilde uyuşturucu madde ile yakalanan ve serbest bırakılan Sadık Yıldırım, sosyal medya hesabından polisleri tehdit etmişti. "Bana haddimi bildirmeye çalışan hadsiz memur kardeşim şimdi yedim seni" diyen Sadık Yıldırım, tutuklandı.

Haber Merkezi DHA
İzmirde polisi Şimdi yedim seni diyerek tehdit eden kişi tutuklandı
Sosyal medyadan polisi tehdit eden Sadık Yıldırım

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, uygulama yaparken bir otomobili durdurdu. Otomobil ve şüpheliler üzerinde arama yapan ekipler bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan ve haklarında işlem yapılan şüpheliler daha sonra serbest bırakıldı. Şüphelilerden Sadık Yıldırım olay yerinde ve emniyette işlemlerin yapıldığı sırada kendi sosyal medya hesabından polislere tehdit ve hakaret içeren paylaşımlar yaptı.

Paylaşımlarında, "En fazla iki saate çıkarım ben, istediğiniz kadar uğraşın, bana haddimi bildirmeye çalışan hadsiz memur kardeşim şimdi yedim seni, kim aldırdı bizi, en fazla 18 kişi yola gidiyoruz diye çete mi olduk" gibi ifadeler kullandı.

Olayın ardından paylaşımları yaptığı tespit edilen Sadık Yıldırım kısa süre içerisinde yeniden yakalanıp gözaltına alınırken, adresinde yapılan aramada ise 2 ruhsatlı silah ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sadık Yıldırım, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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