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POLİTİKA

Kendisini tanımayan trafik polisine hakaret eden CHP'li Turan Aydoğan'dan açıklama: Üzgünüm

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, yolda aracıyla giderken kimlik soran trafik polisine hakaretler yağdırmış, kendisini tanımadığını belirten trafik polisine bağırarak, "Bakanın kimliğini sorabiliyor musun? Beni tanımıyorsan TBMM'nin fotoğraf albümünü alıp oradan bakacaksın. Fazla uzatma, yap gereğini!" demişti. Tepkilerin hedefi olan CHP'li Aydoğan olay sonrası yaptığı yazılı açıklamada 'özür dilemek' yerine 'üzgünüm' demekle yetindi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kendisini tanımayan trafik polisine hakaret eden CHPli Turan Aydoğandan açıklama: Üzgünüm
CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan

CHP Milletvekili Turan Aydoğan, yolda aracıyla giderken kimlik soran trafik polisini azarlayarak hakaretler yağdırdı.

Trafik kontrolü yapan polis memurları, CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın aracını durdurdu. Bu duruma sinirlenen Aydoğan, milletvekili olduğunu belirterek görevli polis memurunu tersledi.

Görevli memur Aydoğan'a "Milletvekili olduğunuzu nereden bileyim, 650 tane milletvekilini tanıyamam ki" dedi. Bunun üzerine CHP'li vekil, trafik polisine bağırarak, "Bakanın kimliğini sorabiliyor musun? Beni tanımıyorsan TBMM'nin fotoğraf albümünü alıp oradan bakacaksın. Fazla uzatma, yap gereğini!" diyerek oradan uzaklaştı.

CHP Milletvekili kendisini tanımayan trafik polisine bağırıp çağırdı: TBMM albümünü alıp bak
OYNAT 00:32
CHP Milletvekili kendisini tanımayan trafik polisine bağırıp çağırdı: TBMM albümünü alıp bak
CHP Milletvekili Turan Aydoğan, yolda aracıyla giderken kimlik soran trafik polisine hakaretler yağdırdı. CHP'li vekil, kendisini tanımadığını belirten trafik polisine bağırarak, 'Bakanın kimliğini sorabiliyor musun? Beni tanımıyorsan TBMM'nin fotoğraf albümünü alıp oradan bakacaksın. Fazla uzatma, yap gereğini!' dedi.


Görevi başındaki memurları azarlamaya kalkan Turan Aydoğan, yaşanan bu olayın ardından yazılı bir açıklama yaptı.

ÖZÜR DİLEMEDİ

Açıklamasında orman yangınlarının kendi üzerinde gerginlik yarattığını bahane eden CHP'li Aydoğan, çirkin üslubunu 'üzgünüm' diyerek geçiştirmeye çalıştı.

Özür dilemekten bile aciz olan Turan Aydoğan'ın yaptığı yazılı açıklama şu şekilde:

"Millet olarak ağır bi travmanın içindeyiz. Bütüm moral değerlerimizin dibe vurdurulduğu bir dönemde, ülkemizin dört bir yanı cayır cayır yanıyor.

Yangının telafisi mümkün olmayan zararlar verdiği Marmaris'e, İstanbul'dan bizzat kendi kullandığım aracımla ulaşmaya çalışırken emniyet görevlisi arkadaşlarımızla aramızda yaşanan diyaloğun bir kısmı medyaya servis edilmiştir...

Normal zamanlarda polis noktalarından geçerken nezih ve saygın bir biçimde selam alıp verdiğimiz görevli arkadaşlarımızla, yaşadığımız afetler tablosunun yarattığı telaş, erken ulaşma isteği, heyecan, gerginlik gibi nedenlerle beni de çok derinden üzen bir diyalog ortaya çıkmıştır. Bu diyaloğun muhatap ortağı olan iki polis memuru arkadaşımda ve emniyet camiasında yarattığı incinme, üzüntü, kırgınlık var ise bu açıdan da ayrıca üzgünüm."

CHP Milletvekili Turan Aydoğan kendisini tanımayan trafik polisine bağırıp çağırdı: TBMM albümünü alıp bak
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