İzmir'de sağanak su baskınlarına neden oldu: Vatandaşlar belediyeye tepki gösterdi

Kentte akşama doğru kuvvetli yağış başladı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlarda sağanaktan korunmaya çalıştı.
Özellikle Çay Mahallesi'ndeki 2100. Sokak'ta yağmur nedeniyle su birikintileri oluştu, trafikteki bazı araçlar yolda kaldı.
Su baskınına maruz kalan mahalle sakinleri altyapı yetersizliği ve önlem alınmaması sebebiyle İzmir Büyükşehir Belediyesine büyük tepki gösterdi.
Mahalle muhtarı Sabri Yılmaz her yağmur yağdığında aynı sorunla karşılaştıklarını belirterek, problemin çözümü için defalarca belediyeyle görüştüklerini ifade etti.
Bugün de aynı manzarayla karşılaştıklarını vurgulayan Yılmaz, yağmur suyu gider hattı yapılması durumunda sorunun çözüleceğini dile getirdi.
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İzmir'de sabah saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağmur, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi.
Cadde ve sokaklar yağmur sularıyla dolarken; Çankaya, Alsancak ve Basmane gibi merkezi semtlerdeki araç trafiğine sıkışıklıklar yaşandı.
Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki bir işhanını ise yağmur suları nedeniyle su bastı.
Han içindeki bazı işyerlerinde küçük çaplı maddi hasar meydana geldi.
Sağanak yağmur İzmir'de etkili oldu, Kemeraltı'nda işhanını su bastı
Gelinlik satan Mevlüt Uygan, Yağış sabah daha fazlaydı, şimdi biraz kesildi. Kemeraltı'nda altyapı yetersizliği nedeniyle her yağmurda biz bu sorunu yaşıyoruz. Geçen yağmurda dükkana olduğu gibi su girmişti ve yaklaşık 100 gelinlik zarar görmüştü...
Kemeraltının uzun yıllardır çilesi bu. Biraz şiddetli yağmur yağdı mı hemen su basıyor. Yetkililere seslendik ve sesimizi duyurmaya çalıştık. Çözüm bulmaya çalışıyorlar ama yeterli olmuyor.. Altyapının komple değişmesi gerek. Değişmez ise, bu sorun uzun yıllar devam edecek gibi görünüyor dedi.
Sağanak yağmur İzmir'de etkili oldu, Kemeraltı'nda işhanını su bastı
Sağanak yağmur İzmir'de etkili oldu, Kemeraltı'nda işhanını su bastı
Sağanak yağmur İzmir'de etkili oldu: Kemeraltı'nda işhanını su bastı
İzmir'de sabah başlayan sağanak yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar yağmur sularıyla dolarken, Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki bir işhanını su bastı.
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İzmir'in Dikili ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle kıyıya bağlı bazı balıkçı tekneleri su alarak battı. İlçede sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.
Sevgi Yolu mevkisinde kıyıya bağlı bulunan yaklaşık 10 balıkçı teknesi, fırtınanın etkisiyle su alarak battı.
Birbirine çarparak parçalanan teknelerden kopan parçalar kıyıya vurdu. Sahil şeridine gelen balıkçılar, teknelerini fırtınadan kurtarmak için çalışma yürüttü.
Öte yandan Dikili Kaymakamlığından yapılan açıklamada, fırtına nedeniyle herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı, ilk belirlemelere göre 25 teknenin ağır hasar gördüğü belirtildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Liman Başkanlığı ile ilçe belediyesi ekiplerinin bölgede çalışmalara devam ettiği ifade edilen açıklamada fırtınanın sona ermesiyle kesin hasar tespit çalışmalarına başlanacağı kaydedildi.
Öte yandan fırtınanın etkisiyle taşan deniz, Gazipaşa Mahallesi'nde bulunan 75. Yıl Parkı ve sahil şeridini su altında bıraktı. Bölgedeki oturma alanları ile çocuk parkında hasar oluştuğu gözlendi.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bazı balıkçı tekneleri battı, evlerde hasar oluştu. Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, fırtına nedeniyle ilçe merkezi, Cunda Adası, Sarımsaklı ve Altınova mahallelerinde hasar meydana geldi.
Kıyılarda bulunan bazı teknelerin batmasına neden olan fırtınadan, binaların çatı ve pencereleri de zarar gördü.
Açıklamada, fırtına nedeniyle yaralanma ve can kaybı olmadığı aktarılarak, AFAD İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerimizce ilçede hasar tespit çalışması başlatılmıştır. Fırtınadan etkilenen bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, olumsuz hava koşullarının devam ettiği saatlerde dikkatli davranmalarını istiyoruz. ifadelerine yer verildi.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada da ekiplerin enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürdüğü belirtilerek, Ayvalık ilçe merkezi, Cunda Adası, Sarımsaklı ve Altınova mahallelerinde etkisini gösteren fırtına nedeniyle 17 çatı uçtu, 10 ağaç devrildi ve 30 tekne battı. ifadesi kullanıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın da Körfez Koordinasyon Müdürü Kazım Arslan ile hasar tespit çalışmalarını yerinde incelemek için ilçeye gittiği anlatılan açıklamada, Yılmaz'ın vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunduğu kaydedildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Yılmaz, Ekiplerimiz su tahliyesi, enkaz kaldırma gibi çalışmalarını ilçemizde sürdürüyor. Her şeyin üstesinden birlikte gelecek güçteyiz. Fırtınada yaralı ve ölen olmaması az da olsa bizlere teselli oldu. Allah ülkemizi her türlü afetten korusun. değerlendirmesinde bulundu.
İlçedeki gezi teknesi sahiplerinden Ali Jale, fırtınanın zararının turizm sezonu öncesinde yaşanmasının kendilerini çok olumsuz etkilediğini söyledi.
Fırtınanın yaklaşık 1 saat sürdüğüne işaret eden Jale, Bizim de burada yaklaşık 40 metrelik bir gezi teknemiz vardı, o da battı. Bizim teknemizle birlikte Ayvalık'ta irili ufaklı çok sayıda tekne battı. Tam da turizm sezonu öncesinde bu olay yaşandı. diye konuştu.
İzmir ve Balıkesir'i fırtına vurdu: Denizle kara birleşti onlarca tekne battı
Meteoroloji uzmanlarının günlerdir yaptığı uyarıların ardından yurdun birçok noktasında sağanak yağış ve fırtına etkili oldu. Olumsuz hava koşullarından en çok etkilenen iller İzmir ve Balıkesir oldu. İzmir'in Dikili ilçesinde ilk belirlemelere göre 25 balıkçı tekneleri battı. Fırtınanın etkisiyle taşan deniz Gazipaşa Mahallesi'nde bulunan 75. Yıl Parkı ve sahil şeridini su altında bıraktı. Fırtınanın etkili olduğu bir diğer kent olan Balıkesir Ayvalık'ta ile yetkililer tarafından açıklamaya göre; 17 çatı uçtu, 10 ağaç devrildi ve 30 tekne battı.
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Kentte gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar zaman zaman şiddetini artırarak devam eden yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.
Konak, Balçova, Karabağlar, Karaburun, Bayraklı ve Karşıyaka'da sel nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, yolların su ile dolması sebebiyle trafik akışı sağlanamadı.
Balçova'nın Çetin Emeç Mahallesi'nde Hacı Ahmet Deresi taştı. Derenin taşması nedeniyle bir sokak ve otomobil su altında kaldı ve derenin yanındaki yol trafiğe kapandı. Trafikte yaşanan tıkanıklık sonucu çok sayıda araç uzun süre bekledi.
Sel, park halindeki bazı araçları sürükledi. Belediye ekipleri taşan dereye iş makinalarıyla müdahale etti. Ziya Gökalp Caddesi'ndeki su baskını nedeniyle araçlar ilerlemekte zorlandı.
Mehmet Akyol, 30 yıldır Çetin Emeç Mahallesi'nde yaşadığını belirterek, Böyle afet görmedim. Kaç tane araba dereye doğru sürüklendi. Dere tıkandı, dereyi kapattılar. dedi.
Kemal Yelçap da her zaman su baskınları olduğunu ancak son yıllarda bu durumun sıklıkla yaşandığını ifade etti.
Karabağlar ilçesinde Poligon Deresi'nin istinat duvarı yıkıldı. Bazı evleri su bastı. Bölgede zemin katta oturan vatandaşlar komşularınca üst katlardaki dairelere taşındı. Fahrettin Altay Mahallesi 6511 Sokak'ta çok sayıda araç su içinde kaldı. İnönü Caddesi'nde de yollardaki su birikintileri nedeniyle ulaşım güçlükle sağlandı.
Konak ilçesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi Binası önünde bulunan Konak Alt Geçidi'ni su bastı. Araçların birçoğu su birikintilerinde zorlukla ilerlerken bazıların su da kaldığı görüldü. İtfaiye ekipleri suyu boşaltmak için pompalarla müdahale etti. Güzelyalı ve Mithatpaşa caddelerinde çok sayıda ev ve iş yerinde su baskını meydana geldi. Buralarda da yollar sel suyuyla doldu.
Alsancak ve 1. Kordon'da su baskınları yaşandı, bazı iş yerleri ve evler sular altında kaldı. Trafik durma noktasına geldi. Sokağa çıkan vatandaşlar biriken suyun içine girerek yürümek zorunda kaldı.
Güzelyalı Mithatpaşa Caddesi'nde de çok sayıda iş yerini su bastı. Bölgedeki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle trafik durdu, park halindeki araçlar suya gömüldü.
Konak Tünelleri'nin Yeşildere-Konak bölümü trafiğe kapatıldı.
Bayraklı'da da su baskınları meydana geldi. İZBAN hattı kenarındaki yollar sel suyuyla doldu. Trafik olumsuz etkilendi. Yamanlar Mahallesi'nde bazı evlerde su baskınları görüldü.
Bornova ilçesinde bazı sokakları sel bastı. Araçlar sel suyu içinde kaldı. Karaburun ilçesinde bazı evleri su bastı.
İZBAN, şiddetli yağış nedeniyle Turan-Halkapınar arasındaki tren seferlerinin geçici olarak durulduğunu, Kemer-Gaziemir arasında ise tek hat üzerinden seferlerin yapıldığını duyurdu.
İzmir adeta afete maruz kaldı <BR> <BR> İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, İzmir'in gece başlayan ve şiddetini artıran olağanüstü yağışla adeta afete maruz kaldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı: İlçelerimizin ardından merkezde de dereler taştı. Ekiplerimiz gece boyu teyakkuzdaydı, şu an da görevinin başında. Zorunlu olmayan hemşehrilerimizin sabah trafiğe çıkmamasını rica ediyoruz. Çok şiddetli yağmurda Hacı Ahmet, Mehmetçik, Hıfzısıhha, Poligon, Gümüşpala, Yamanlar, Çitlenbik, Doğançay, Yahya derelerinde yer yer taşmalar var. Bu yüzden bazı cadde ve sokaklar olumsuz etkileniyor. Tüm ekiplerimiz görev başında. Zorunlu olmayanlar lütfen trafiğe çıkmasın.
Mecbur olmayan vatandaşlar sokağa çıkmasınlar <BR> <BR> İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de sosyal medya hesabındaki paylaşımında İzmir'e sekiz saatte şubat ayı ortalamasının üzerinde yağış düştüğünü belirtti. Yağış nedeniyle birçok alt geçit ve yolların su baskını nedeniyle tıkalı olduğunu kaydeden Köşger, Lütfen mecbur olmayan vatandaşlar sokağa çıkmasınlar. Kamu çalışanları yarım gün idari izinli sayılacaktır. ifadelerini kullandı.
AFAD ve Kızılay'ın çalışmaları <BR> <BR> İzmir'de etkili olan ve birçok ilçede sel ve su baskınlarına neden olan sağanak nedeniyle Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kızılay ekipleri kurtarma, tahliye, yardım ve destek çalışmaları sürdürüyor. İzmir Afet ve Acil Durum Müdürü Kartal Muhci, İzmir'deki sağanak nedeniyle gece saatlerinden itibaren ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. İhbar gelen bölgelere derhal ekip yönlendirdikleri kaydeden Muhci, Karabağlar başta olmak üzere birçok ilçeden sel ve su baskınına ilişkin ihbar aldıklarını ifade etti.
Muhci, İzmir'deki çok sayıda noktada afet ve acil durum faaliyetlerini sürdürdüklerini, şu ana kadar kentte sel ve su baskını nedeniyle ölü ya da yaralı olduğuna dair bilgi almadıklarını kaydetti. Türk Kızılay yetkilileri de yaptıkları açıklamada, şiddetli yağış sonrası İzmir Valiliği, AFAD, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve itfaiye müdürlükleri ile eş güdüm halinde çalıştıklarını bildirdi. Su baskınına maruz kalan iş yerleri ve evlerin tahliyesi için çalışmaların sürdüğünü aktaran yetkililer, tahliyelerin ardından yardım malzemeleri dağıtılacağı bilgisini verdi.
İzmir'de sağanak, sel ve su baskınlarına neden oldu
İzmir'de etkili olan sağanak, birçok ilçede sel ve su baskınlarına neden oldu.