İzmir'de sağanak su baskınlarına neden oldu: Vatandaşlar belediyeye tepki gösterdi

Fırtınanın yaklaşık 1 saat sürdüğüne işaret eden Jale, Bizim de burada yaklaşık 40 metrelik bir gezi teknemiz vardı, o da battı. Bizim teknemizle birlikte Ayvalık'ta irili ufaklı çok sayıda tekne battı. Tam da turizm sezonu öncesinde bu olay yaşandı. diye konuştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yılmaz, Ekiplerimiz su tahliyesi, enkaz kaldırma gibi çalışmalarını ilçemizde sürdürüyor. Her şeyin üstesinden birlikte gelecek güçteyiz. Fırtınada yaralı ve ölen olmaması az da olsa bizlere teselli oldu. Allah ülkemizi her türlü afetten korusun. değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada, fırtına nedeniyle yaralanma ve can kaybı olmadığı aktarılarak, AFAD İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerimizce ilçede hasar tespit çalışması başlatılmıştır. Fırtınadan etkilenen bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, olumsuz hava koşullarının devam ettiği saatlerde dikkatli davranmalarını istiyoruz. ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Dikili Kaymakamlığından yapılan açıklamada, fırtına nedeniyle herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı, ilk belirlemelere göre 25 teknenin ağır hasar gördüğü belirtildi.

İzmir ve Balıkesir'i fırtına vurdu: Denizle kara birleşti onlarca tekne battı

Meteoroloji uzmanlarının günlerdir yaptığı uyarıların ardından yurdun birçok noktasında sağanak yağış ve fırtına etkili oldu. Olumsuz hava koşullarından en çok etkilenen iller İzmir ve Balıkesir oldu. İzmir'in Dikili ilçesinde ilk belirlemelere göre 25 balıkçı tekneleri battı. Fırtınanın etkisiyle taşan deniz Gazipaşa Mahallesi'nde bulunan 75. Yıl Parkı ve sahil şeridini su altında bıraktı. Fırtınanın etkili olduğu bir diğer kent olan Balıkesir Ayvalık'ta ile yetkililer tarafından açıklamaya göre; 17 çatı uçtu, 10 ağaç devrildi ve 30 tekne battı.

