Gündem İzmirde tedavisi süren 8 sınıf öğrencisi Elif Tufan LGSye doktor odasında girdi
İZMİR

İzmir'de tedavisi süren 8. sınıf öğrencisi Elif Tufan LGS'ye doktor odasında girdi

Menemen 9 Eylül Ortaokulu'nda eğitim gören 14 yaşındaki özel gereksinimli öğrenci Elif Tufan, 28 Mayıs'ta evinde makarna pişirirken sıcak su dolu tencerenin üzerine dökülmesi sonucu yaralandı. Vücudunda yanıklar oluşan Tufan, Menemen Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından SBÜ Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
İzmirde tedavisi süren 8. sınıf öğrencisi Elif Tufan LGSye doktor odasında girdi
İzmir'de tedavisi süren öğrenci, LGS'ye hastanede girdi.

Vücudunun yüzde 18'inde birinci ve ikinci derece yanıklar oluşan öğrencinin hastanedeki tedavisinin sürmesi nedeniyle ailesi, LGS'ye hastanede girme imkanı sağlanması için Milli Eğitim Bakanlığına başvurdu.

Başvurunun onaylanmasının ardından Elif Tufan'ın Kahramanlar Mustafa Öğütveren İlkokuluna bağlı hastane sınıfında öğretmenler Nezih Yaşar Bor ve Gülistan Çelik gözetiminde sınava girmesine karar verildi.

Tufan'ın tedavi gördüğü yanık tedavi servisinde bulunan doktor odası, sınav salonu haline getirildi.

Oyuncak sürprizi

Sınav öncesi Tufan'a, hastanede görevli bir doktorun aldığı oyuncak ayı, öğretmenler tarafından takdim edildi.

Bir elinde sargı bulunması nedeniyle sınavda sorular öğretmenler tarafından Tufan'a okundu, cevap kağıdına işaretlemeyi yine onlar yaptı.

Elif Tufan, tedavi sürecinin iyi gittiğini belirterek, hastanede sınava girmesine imkan tanıyanlara teşekkür etti.

Oyuncak ayı hediyesinin kendisi için sürpriz olduğunu ifade eden Tufan, "Mutluyum, şaşkınım, karışık duygular içerisindeyim. Küçükken ressam olmak istiyordum sonra vazgeçtim. Şu an düşündüğüm bir meslek yok." dedi.

Anne Zeynep Tufan da kızının sınava girememe ihtimali nedeniyle çok üzüldüğünü, herkesin kızı için seferber olmasının zor günlerde kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Tufan, şöyle konuştu:

"Kızım sınava girsin, anı yaşasın, belki çok iyi olabilir. Sonra pişman olmamak için. Çocuklar, her şekilde devletimizin arkalarında olduğunu bilmeli. Okulumuz, sağlık kuruluşumuz, hastanemiz bize destek oldu. Herkesin bilinçlenmesini istiyorum. Çocuklarının hakkını her yerde arasınlar. Çocuklar her yerde imkanlarının olduğunu bilsinler, kendilerini her yerde anlatsınlar. Ben anlattım, kızım anlattı. Herkes de anlatsın."

Baba Mustafa Tufan da kızının iyi bir eğitim alarak üniversite okumasını çok istediğini dile getirdi.

LGS'de kaç soru var? 2022 LGS soru sayısı ve soru dağılımları
ÖZGÜN
LGS'de kaç soru var? 2022 LGS soru sayısı ve soru dağılımları

Lgs de 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?
ÖZGÜN
Lgs de 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?
Keşke böyle görmeseydim

'Keşke böyle görmeseydim'

​Çalınan otomobilini parçalanmış halde buldu.
İsrail polisi Müslümanlarımescide kilitledi

İsrail polisi Müslümanları
mescide kilitledi

​Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın.
Suriyede hareketlilik arttı

Cephe hatlarında 24 saat nöbet.

​MSB açıkladı: 16 terörist etkisiz hale getirildi.

​Bakanlık vatandaş için harekete geçti.

​Siirt'te feci kaza: Ölü ve yaralılar var.

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'ye yapılacak 5. harekata ilişkin konuştu.

​Uçurumda erkek cesedi bulundu.

İzmir'de dehşet: ​Uzun namlulu silahlarla saldırıya uğradı.
LGS kapsamındaki merkezi sınav başladı
Gündem

LGS kapsamındaki merkezi sınav başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı merkezi sınav başladı. 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı sınav, iki oturum halinde 973 yurt içi ve 7 yurt dışı sınav merkezinde 17 bin 899 okul ve 82 bin 551 salonda gerçekleştiriliyor. Sınavın birinci oturumunda 50 soru için öğrencilere 75 dakika süre verilecek. İkinci oturum saat 11.30'da başlayacak, öğrencilerin 40 soruyu yanıtlamaları için 80 dakika süreleri olacak.
Moussa Sow: İsmail Kartal kalmayı hak etti
Spor

Moussa Sow: İsmail Kartal kalmayı hak etti

Fenerbahçe’de sezonun ikinci yarısında 18 maça çıkan ve takımı ikinci sıraya taşıyan teknik direktör İsmail Kartal’a, dünkü 2021 olağan mali genel kurulunda alkışlarla veda edildi. Sarı-lacivertli takımın eski oyuncusu Moussa Sow ise, kendi sosyal medya hesabından Kartal ile ilgili paylaşımda bulundu.
Stefan Kuntz: Hücumda otomatikleşme zaman alıyor
Spor

Stefan Kuntz: Hücumda otomatikleşme zaman alıyor

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 4-0’lık alınan Faroe Adaları galibiyeti sonrasında maçın başında takımın topa sahip olma oranının yüksek olduğunu ifade ederken, pas isabetlerinin ise düşük olduğunu belirtti. Kuntz ayrıca, "Hücumda otomatikleşme olarak tabir edeceğimiz şey zaman alıyor. Bugün baktığımızda 3'üncü bölgede çok iyi değildik. Bunların sebeplerinden birisi beraber oynayan oyuncuların, oynama sıklıklarının çok olmaması. Yeni oyuncu kombinasyonları var" ifadelerini kullandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.