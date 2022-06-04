Özgün Lgs de 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?
ÖZGÜN HABERLER

Lgs de 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?

5 Haziran 2022 Pazar günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum 11.30'da sınav başlayacaktır. LGS'ye girecek birçok aday LGS sınavının uygulanışına ilişkin ayrtınılı bilgileri merak ediyor. Peki Liseye Giriş Sınavında 3 yanlış 1 doğuyu götürür mü? İşte LGS sınavına iliikin ayrıntılar..

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
2022 LGS 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? LGS soruları kaç puan?
LGS 2022

LGS sınavı 81 ilde yarın MEB tarafından gerçekleştirilecek. Liselere Geçiş Sınavı (LGS)'de yüz binlerce öğrenci ter dökecek. İki oturumda gerçekleştirilecek olan LGS sınavınin ilk oturumu olan Sözel sınavı 09:30'da başlayacak. İkinci oturum olan Sayısal sınavı ise 11:30'da başlayacak. LGS sınav giriş belgelerini henüz almayan adaylar e-Okul üzerinden LGS sınav giriş belgelerini alabilecek.

LGS 2022 3 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

LGS'de 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor. Her yanlış yapılan 3 soruda 1 doğru cevap da geçersiz kabul ediliyor.

LGS BARAJ PUANI KAÇ? LGS'DEN KAÇ PUAN ALMAK GEREKLİ?

İyi bir liseye yerleşmek için LGS'den en az 450 puan alınması gerekirken yüzde 2'lik dilime girilmesi gerekiyor. Buna karşın, yüzde 7'lik dilimlere kadar da tercih edilen liseler bulunmaktadır.

LGS'YE GİRERKEN YANIMIZDA BULUNMASI GEREKENLER NELER, KALEM VE SİLGİ VERİLİYOR MU?

Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli- kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır. Geçerli kimlik belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.

Lgs puan hesaplama 2022: LGS puanı nasıl hesaplanır?
ÖZGÜN
Lgs puan hesaplama 2022: LGS puanı nasıl hesaplanır?

LGS'de kaç soru var? 2022 LGS soru sayısı ve soru dağılımları
ÖZGÜN
LGS'de kaç soru var? 2022 LGS soru sayısı ve soru dağılımları

Liselere Giriş Sınavı sonuç tarihi: 2022 LGS sonuçları nereden, ne zaman açıklanacak?
ÖZGÜN
Liselere Giriş Sınavı sonuç tarihi: 2022 LGS sonuçları nereden, ne zaman açıklanacak?
Farklı başlangıç

Farklı başlangıç

​A Milli Futbol Takımımız, Faroe Adaları'nı 4 golle geçti.
Başakşehirde Ronaldo esintileri

Başakşehir'de 'Ronaldo' esintileri

A Milli Takım'ın Faroe Adaları maçında gündem olan gol sevinci.
Faik Öztraktan HDP bakanlık isterse ne olacak sorusuna kaçamak yanıt: Biz bu ülkenin birliğinin beraberliğinin garantisiyiz

​Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki.

Bakan Koca, belirti gösteren dört kişinin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

45 dakikalık <br>performans kızdırdı

45 dakikalık
performans kızdırdı

İlk yarı oynanan oyun eleştirilere neden oldu.

Ömer Çelik, muhalefetin 'seçim' spekülasyonlarına noktayı koydu.
Finalin adı <br>belli oldu

Finalin adı
belli oldu

​Anadolu Efes finalde Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak.

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Hafta başına dikkat: Onlarca ilde etkili olacak.

Kılıçdaroğlu'ndan AB'ye terörle mücadele yasasını değiştirme vaadi
Gündem

Kılıçdaroğlu'ndan AB'ye terörle mücadele yasasını değiştirme vaadi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı "Yeni Dönemde AB ve Türkiye" isimli toplantıda, terörle mücadele yasasında değişiklik vaadinde bulundu. Avrupa Birliği yetkililerine hitaben yaptığı konuşmada, "Terörle mücadele yasası, uluslararası hukuk normlarına göre yeniden şekillendirilmeli" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik muhalefetin spekülasyonlarına noktayı koydu: Adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır
Gündem

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik muhalefetin spekülasyonlarına noktayı koydu: Adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır

Partisinin Ankara Kızılcahamam'daki kampında açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, iç ve dış meselelerin görüşüldüğünü duyurdu. Türkiye'nin bir diplomasi devleti olduğunu ifade eden Çelik, "Türkiye artık her meselede hem masadadır hem de sahadadır. Sahada ve masada gereken yapılıyor." dedi. Muhalefetin 2023 seçimleri üzerinden yürüttüğü spekülasyonlara da yanıt veren Çelik, "2023 yılında yapılacak seçimlerde Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır." diye konuştu.
Macron'un 'Rusya aşağılanmamalı' sözleri Ukrayna'yı kızdırdı: Bu sözler yalnızca Fransa'yı küçük düşürür
Dünya

Macron'un 'Rusya aşağılanmamalı' sözleri Ukrayna'yı kızdırdı: Bu sözler yalnızca Fransa'yı küçük düşürür

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, "Rusya'yı küçük düşürmemeliyiz" açıklaması Ukrayna'yı rahatsız etti. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Macron'u hedef alarak, "Rusya’nın aşağılanmaması çağrısı yalnızca Fransa’yı küçük düşürebilir." dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.