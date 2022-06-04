Lgs de 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?

LGS sınavı 81 ilde yarın MEB tarafından gerçekleştirilecek. Liselere Geçiş Sınavı (LGS)'de yüz binlerce öğrenci ter dökecek. İki oturumda gerçekleştirilecek olan LGS sınavınin ilk oturumu olan Sözel sınavı 09:30'da başlayacak. İkinci oturum olan Sayısal sınavı ise 11:30'da başlayacak. LGS sınav giriş belgelerini henüz almayan adaylar e-Okul üzerinden LGS sınav giriş belgelerini alabilecek.

LGS 2022 3 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

LGS'de 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor. Her yanlış yapılan 3 soruda 1 doğru cevap da geçersiz kabul ediliyor.

LGS BARAJ PUANI KAÇ? LGS'DEN KAÇ PUAN ALMAK GEREKLİ?

İyi bir liseye yerleşmek için LGS'den en az 450 puan alınması gerekirken yüzde 2'lik dilime girilmesi gerekiyor. Buna karşın, yüzde 7'lik dilimlere kadar da tercih edilen liseler bulunmaktadır.

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LGS'YE GİRERKEN YANIMIZDA BULUNMASI GEREKENLER NELER, KALEM VE SİLGİ VERİLİYOR MU?

Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli- kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır. Geçerli kimlik belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.

ÖZGÜN Lgs puan hesaplama 2022: LGS puanı nasıl hesaplanır?

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