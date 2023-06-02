Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav yarın düzenlenecek. 2023 Liseye Geçiş Sınavı (LGS) için artık geri sayım başlamış durumda. Yurt genelindeki on binlerce öğrencinin ter dökeceği zorlu sınav öncesi hem öğrenciler hem de veliler; LGS'de kaç soru sorulacağınının cevabını arıyor. İşte ayrıntılar...

2023 LGS OTURUMLARI SÜRESİ

LGS sınavı iki oturumda gerçekleştirilecek. Sözel sınavı 09:30'da Sayısal sınavı ise 11:30'da başlayacak. Sözel alanda adaylara 50 soru için 75 dakika süre verilecek. 09:30'da başlayan ilk oturum 10:45'te sona erecek. İkinci oturum olan Sayısal sınavı 11:30'da başlayacak. 40 soru için adaylara 80 dakika süre verilecek. 11:30'da başlayan oturum 13:00'de sona erecek.

2023 LGS SINAVI NE ZAMAN?

Öğrencilerin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası gibi bilgiler, 26 Mayıs'ta e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nden ilan edildi. Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine Bakanlığın "http://www.meb.gov.tr/" internet adresi ve e-Okul üzerinden ulaşabilecek.

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı;

"Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavı, 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştireceğiz. Şimdiden sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum."

2022 LGS'DE KAÇ SORU SORULACAK?

Sınav, iki oturum halinde uygulanacak. Sözel oturum, saat 09.30'da başlayacak ve öğrencilere Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek.

2023 LGS SORU DAĞILIMI

Birinci Oturum Sözel Alan; Türkçe 20 soru, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 10 soru, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 10 soru, Yabancı Dil 10 soru olmak üzere toplam 50 soru,

İkinci Oturum Sayısal Alan; Matematik 20 soru, Fen Bilimleri 20 soru olmak üzere toplam 40 soru şeklinde olacaktır.

LGS 2023 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkezi sınav sonuçları 26 Haziran’da “https://www.meb.gov.tr” internet adresinde ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi, posta yoluyla gönderilmeyecek. Kılavuza göre, sınavın birinci oturumu Türkiye saatiyle 09.30’da, ikinci oturumu ise saat 11.30’da başlayacak. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak.







