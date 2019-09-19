Gündem İzmirde yanan orman alanı şubata kadar ağaçlandırılacak
İZMİR

İzmir'de yanan orman alanı, şubata kadar ağaçlandırılacak

İzmir'de yanan orman alanı şubata kadar ağaçlandırılacak

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, geçen ay çıkan orman yangınının ardından yaklaşık bin 500 hektarlık alanda, ağaçlandırma çalışması başladı. Temizlenen yanan alanlara ilk fidan, 11 Kasım'da dikilecek. Şubat ayına kadar bölge, tamamen ağaçlandırılacak.

Haber Merkezi DHA
Bölgeye ilk fidan 11 Kasım'da dikilecek.
Bölgeye ilk fidan 11 Kasım'da dikilecek.

Karabağlar'a bağlı kırsal Tırazlı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, 18 Ağustos'ta çıkan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılıp, Menderes ve Seferihisar ilçelerinin kırsal mahallelerine kadar ulaşan orman yangını, 53 saatte kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Yangının ardından Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bölgeyi tekrar ağaçlandırmak için çalışmalara başladı. Ekipler, iş makineleriyle yanan ağaçların enkazını temizlerken, sahanın kara görüntüden kurtulması için de yoğun çaba gösteriyor.

DHA
İzmir'in Karabağlar ilçesinde, geçen ay çıkan orman yangınının ardından yaklaşık bin 500 hektarlık alanda, ağaçlandırma çalışması başladı.

Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, sahanın temizlenmesinin ardından şebeke çalışması ile bölgeye yeni yollar yapılacak. Ardından da teraslama çalışmalarına başlanacak. Yanan bölgenin tamamen temizlenmesi ve teraslama çalışmasından sonra sahanın geneline asli tür olan kızılçam fidanı dikilecek. Yol ve yangın emniyet şeritlerinin kenarları, olası yangınlar dikkate alınarak, ağaçlandırılacak. Buralara, yangına dayanıklı olan servi ve meyve ağaçları dikilecek. Bölgede böylece yangın önleme zonu oluşturulacak.

Bölgeye ilk fidan, 11 Kasım'da dikilecek ve ağaçlandırma işlemi, şubat ayına kadar tamamlanacak.

DHA
Temizlenen yanan alanlara ilk fidan, 11 Kasım'da dikilecek.

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