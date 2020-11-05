Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem İzmirde yıkılan bina ile ilgili şoke eden iddia Duvarlar ve kolonlar yıkılarak dükkanlar birleştirildi
İZMİR

İzmir'de yıkılan bina ile ilgili şoke eden iddia: Duvarlar ve kolonlar yıkılarak dükkanlar birleştirildi

İzmir'de meydana gelen depremin ardından çöken Yılmaz Erbek Apartmanı A Blok'un sakinleri, zemindeki bir market zincirine ait şube için kolonların ve duvarların kırıldığını öne sürdü.

Haber Merkezi DHA
Yılmaz Erbek Apartmanı
Yılmaz Erbek Apartmanı

Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde bir bloğu ayakta kalan diğer bloğu da çöken Yılmaz Erbek Apartmanı’nın altında bulunan market zinciri tarafından kolonlarının kesildiği iddia edilmişti. Depremzedeler, zemindeki marketler zinciri tarafından kolonların ve duvarların kesildiği iddiasını yineledi.

İzmir'de artçı deprem korkusu: Binlerce bina risk altında
GÜNDEM
İzmir'de artçı deprem korkusu: Binlerce bina risk altında

"Kolonlar ile duvarlar kırılarak toplamda biri büyük biri küçük iki dükkan yapıldı"

Daire sakinlerinden Yeşim Sekü (39), “Binanın altına market gelmeden önce toplamda 9 dükkan bulunuyordu. 2001 yılında bu dükkanları birleştirmek için bir tadilat projesi yaptılar. Ancak 2006 yılına kadar belediye projeye onay vermedi. Fakat fenni mesul bir şekilde raporu verdi. Ondan sonra da kolonlar ile duvarlar kırılarak toplamda biri büyük biri küçük iki dükkan yapıldı” dedi. Ağır hasarlı olmasından dolayı yıkım kararı çıkan apartmanlarından eşyalarını almak istediklerini belirten Sekü, “Eşyalarımızı içeriden çıkarmak istiyoruz. 40 yaşından sonra sıfırdan bir hayat kurmak çok zor ve bu yüzden de anlayış bekliyoruz” dedi.

Milyonluk lüks dairelerde deprem şoku: Bedeli istenip tazminat davası açılabilir
EKONOMİ
Milyonluk lüks dairelerde deprem şoku: Bedeli istenip tazminat davası açılabilir


"Balkondan gözetim altında izin verilsin"

Aysel Çatalkaya da geçmiş yıllarda dükkanların birleştirildiğini iddia ederek, “Mevcut durumdaki 9 dükkanı birleştirip iki dükkana çevirdiler. Duvarları yıkarak markete göre dekorasyon yaptılar” ifadelerini kullandı. 5 dakika da olsa evlerine girmek istediklerini söyleyen Çatalkaya, “Apartmana temelden girdik ve ömrümüz burada geçti. Balkondan gözetim altında izin verilsin. En azından paramızı alalım” diye konuştu.

İzmir'deki depremde müteahhitlerin de bulunduğu 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi
GÜNDEM
İzmir'deki depremde müteahhitlerin de bulunduğu 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi
Abone Ol Google News
İstanbul depremi için tarih verdi

İstanbul depremi için tarih verdi

Beklenen büyük İstanbul depremi için riskli bölgeleri de açıkladı.
Kafatası ve kemikleri bulundu

Kafatası ve kemikleri bulundu

​Ankara'da 14 yıl önce kaybolan çocuğun öldürüldüğü iddiası.
Yüzde 100 zam haberine yalanlama

Geçişler birden fazla araca ait çıktı.

​Kayseri OSB Başkanı Nursaçan'dan önemli açıklama.

Devlet kâhyası: <br>Hâlet Efendi

Devlet kâhyası:
Hâlet Efendi

​II. Mahmud'un gizli danışmanıydı ama idam edildi.
Her birine 10'ar milyon TL'lik ceza

Her birine 10'ar milyon TL'lik ceza

​TikTok'un 126 şehirde ofisi var Türkiye'de yok.
Denize gömülen servet

Denize gömülen servet

İzmir depreminin ardından deniz altındaki enkaz kaldırılıyor.
"Twitter ordusu" iş başında!

"Twitter ordusu" iş başında!

​Sansüre tepkiler büyüyor...

Öldürecek olsam<br>borçlularımı öldürürdüm

Öldürecek olsam
borçlularımı öldürürdüm

​12 kişiyi öldüren seri katil ağlayarak kendini savundu.

Elif ve Ayda'nın sağlık durumu iyi

Elif ve Ayda'nın sağlık durumu iyi

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son gelişmeleri paylaştı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir depremiyle ilgili açıklama yapıyor.
Hazırlıklara hız verdi

Hazırlıklara hız verdi

Yeni dönemin tanıtımı için kendi web sitesini açtı.
İstanbul'da cuma namazı saat kaçta?
Gündem

İstanbul'da cuma namazı saat kaçta?

İslam’ın 5 şartından birisi namaz kılmaktır. İslamiyette cuma namazı da ayrı bir öneme sahiptir. Müslümanlar için büyük bir öneme sahip bu mübarek günlerde vatandaşlar camileri dolduracak. Cuma namazına gidecek olanlar İstanbul'da cuma saat kaçta? sorusunun cevabını merak ediyor. Haberimizde İstanbul'da cuma namazı vakti ve ezan saatlerini bulabilirsiniz.
Fransa'da 'kuş gribi' paniği: 45 bölgede kümes hayvanları için karantina ilan edildi
Dünya

Fransa'da 'kuş gribi' paniği: 45 bölgede kümes hayvanları için karantina ilan edildi

Fransa’da kuş gribi ihtimaline karşı ülke genelinde 45 bölgede kümes hayvanları için karantina ilan edildi. Pazarlarda canlı kümes hayvanı satışı ile avcıların av kuşlarını kullanması da yasaklandı. Kaz ciğeri üretimiyle bilinen Landes ve Gers bölgeleri, "riskli bölgeler" arasında bulunuyor.
Fatih Altaylı'nın 'köprülere yüzde 100 zam' haberine yalanlama: Geçişler birden fazla araca ait çıktı
Ekonomi

Fatih Altaylı'nın 'köprülere yüzde 100 zam' haberine yalanlama: Geçişler birden fazla araca ait çıktı

Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın köprülere yüzde 100 zam yapıldığına ilişkin iddiasını Karayolları Genel Müdürlüğü yalanladı. Altaylı'nın bir okurunun aracına ait HGS dokümanını köşesinde paylaşıp boğaz köprülerinden her iki yönden de geçiş ücreti alındığına ilişkin iddiasına yönelik yapılan incelemede bahse konu HGS dökümanının birden fazla araca ait olduğu ortaya çıktı. Sorunun aracı kiralayan firmadan kaynaklı olduğu da belirtilerek yapılan geçişlere ilişkin araç görüntüleri de paylaşıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.