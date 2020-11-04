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İZMİR

İzmir'de artçı deprem korkusu: Binlerce bina risk altında

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 1500'ün üzerinde artçı deprem yaşandı. Uzmanlar, artçı depremin sürmeye devam etmesi halinde hasarlı binaların daha da yorulacağı konusunda uyarıyor. Deprem sonrası hazırlanan raporda 2 bin 698 acil yıkılacak bina tespit edilirken, 2 bin 291 binanın da orta hasarlı olduğu belirlendi. 5 büyüklüğündeki artçı depremlerin bu binaları daha riskli hale getirdiği ve artçı depremlerin bir yıl sürebileceği ifade ediliyor.

Hasan Hız Yeni Şafak
İzmir'de artçı depremler yaşanmaya devam ediyor.
İzmir'de artçı depremler yaşanmaya devam ediyor.

İzmir'i vuran 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından 1300'ten fazla artçı meydana geldi. Artçı depremlerin bu kadar yoğun olması, hasarlı binaları daha riskli hale getirdi.

Deprem sonrası yapılan hasar tespit raporu, bölgedeki binaların ne derece risk altında olduğunu ortaya koydu.

  • 2 bin 698 acil yıkılacak, 2 bin 291 orta hasarlı, 11 bin 997 az hasarlı bağımsız bölüm belirlendi, 62 bin 638 bağımsız bölümde ise hasar bulunmadı.

BİNALARDA HASAR ARTACAK

Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, artçı depremlerin süreceğini ve bu binalarda hasarın artacağına dikkat çekti.

Artçı depremlerin 5'in üzerinde olması binaları daha riskli hale getireceğini ifade eden Sözbilir, şu değerlendirmelere yer verdi:

  • "Bizim binalarımızda artçı depremler sürdükçe, bu hasarlar artacak. Artçı depremler 5'i geçebilecek. Bu 5'i geçtiği zaman yine bu zayıf zeminin olduğu sismik dalgalar, oradaki binaları biraz daha yoracak. Bu anlamda ağır hasarlı binalar, yıkım aşamasına geçebilir. Yıkımın olduğu bölgede, yıkım tehlikesinin olduğu yerde binaların yakınına bile gidilmemesi gerekiyor. Binaya girmek çok tehlikeli. Çok mantıklı düşünürsek, bunları da atlatacağız."

"ÇOK DAHA FAZLA CAN KAYBI YAŞANIRDI"

İzmir'de böylesine büyük bir depremin en son 330 yıl önce meydana geldiğine dikkat çeken Sözbilir, "İzmir'de 17 fay var, bu fayların hepsi kent merkezinden geçiyor. Biz bu depremi faydan dolayı yaşamadık çünkü deprem Samos Adası'ndaki fayda yaşandı. Eğer şehir merkezinde bir fay kırılsaydı, çok ciddi manada can ve mal kaybı olacaktı" değerlendirmesini yaptı.

"ÇOK BÜYÜK BİR FAY HATTI VAR"

Girit Adası taraflarında çok sık deprem meydana geldiğini ve bu bölgenin dünyanın sismik olarak en aktif faaliyet alanlarından biri olduğunu ifade eden Sözübilir, "Bu bölge Afrika Levhası ile Anadolu Levhası sınırında yer alıyor. Çok büyük bir fay hattı var. Eğer orası devreye girerse, bütün Türkiye etkilenir. O fayın güneyden devreye girmesi nedeniyle Elazığ, İstanbul, Akhisar'daki depremleri tetikleniyor." vurgusunu yaptı.

"DEPREM NEDEN SAMOS'U DEĞİL, İZMİR'İ VURDU?"

"Deprem Samos Fayı'nda devreye girmesine rağmen neden İzmir'i etkiledi?" sorusuna yanıt veren Sözübilir, şu ifadelere yer verdi:

  • "Bu fay hattı doğu-batı ya da kuzeye doğru eğilimli. Bu tür faylar deprem ürettiği zaman kuzeye doğru eğimli yerler zarar görür. Samos Adası bu nedenle çok az zarar gördü. Onlar 20 saniye içerisinde 1.5 metre yükseldi, bizim taraf 1.5 metre çöktü. Bu olunca bizim faylarımız bir tepki vermek zorunda. Bizim Samos Adası ile aynı doğrultuda devam eden faylarımız tepki vermek zorunda kalabilir. Bu 3-5 gün sonra olacak diye bir şey yok. Şu an yaşanan şey, bizim Samos fayı dediğimiz artçılarını yaşıyoruz. Yanlış bilmiyorsam 1500'ü geçmiş depremler. Elazığ'daki depremi hatırlarsak, 10 ay geçti ve hala artçılar devam ediyor."

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