İzmir'deki depremde müteahhitlerin de bulunduğu 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 6.6 büyüklüğündeki depremin denizin açıklarındaki Saros fayında olduğunu, İzmir'in de bu fay hattının düşen bloğunda olduğunu ifade ederek, Depremle Saros fayı kırıldı, biz bu fayın düşen bloğundayız. Bu blok üzerinde bizim Karaburun'dan başlayıp, Kemalpaşa'ya kadar olan bölgeyi sayabiliriz. Bu bölgedeki bütün faylar tabii ki bundan etkilenebilir, etkilenme derecesini incelemek için arazideyiz. Gülbahçe fayında yaptığımız gözlemlerde yeni sıcak su kaynaklarının çıktığını, bazı yerlerde sıcak suyun derecesinin arttığını gözlemledik. Faya çok yakınız, kumlu bir zemin var. Bazı kesimlerde sıvılaşma olduğunu gözlemliyoruz. Deprem bu fayda olmadığını halde, buralarda sıvılaşma izleri var bu çok ilginç. Tuzla'da 2 gün önce çalışma yaptık. Orada yine sıcak su kaynaklarında sıcaklık artışları var. Yeni küçük küçük sıcak su çıkışları gözledik. Gaz ve buhar çıkışları gözleniyor. Bunlar daha önce yoktu. Bu depremden sonra meydana gelen olaylar bu da fayların birbirini etkilediğini anlamına geliyor. Normalde denizdeki bir fay kırılır, karadaki fayların bu depremden etkilendikleri kesin. Gülbahçe ve Tuzla faylarının etkilendiğini saptadık. Bunlarla ilgili veri toplama aşamasındayız. Depremle ilişkili olduğunu düşünüyoruz. Deprem olduktan sonra yer içindeki radyoaktifite derecesi artar. O yüzden bazı kesimlerde sıcaklık artışı yaşanabilir. Onun gerçekleştiği yerler bu fayları izleyerek gerçekleşiyor bu bizim için ilginç diye konuştu.