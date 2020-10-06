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İzmir'de zanlılar suç makinesi çıktı: Önce doktorları sonra polisi darp ettiler

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne trafik kazası sonucu gelen ve ‘sıra beklemek istemeyen’ kişi, iddialara göre, önce kadın doktora hakaret etti, ardından aynı serviste çalışan ve kendisini ikaz eden erkek doktoru yanındaki kişi ile birlikte darp etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen hastane polisi de darp edilirken, olaya karışan şüphelilerin çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Haber Merkezi İHA
Trafik kazası sonrası hastaneye gelen zanlılar önce doktorları sonra hastane polisini darp etti.
Trafik kazası sonrası hastaneye gelen zanlılar önce doktorları sonra hastane polisini darp etti.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde trafik kazası sonucu Ege Üniversitesi Hastanesi Tıp Fakültesi Travma Birimi’ne tedavi amaçlı getirilen Ersin B., aynı bölümde çalışan kadın doktor Ö.K’ye, iddialara göre, ‘neden beklediğini ve hemen tedavi edilmek istendiğini’ söylemesi üzerine, doktor Ö.K’ de ‘planlanan tedavi yöntemine uymasını ve sakin olup beklemesini’ söylemesinin ardından Ersin B., kadın doktora bağırarak hakaretler savurdu. Bunun üzerine aynı serviste çalışan doktor O.T., şahsın ‘bağırmaması’ yönündeki ikazı üzerine Ersin B., ve yanındaki İbrahim Halil Ç., her iki doktora da saldırarak doktorları darp etti.


Hastane polisini de darp ettiler


Doktorların saldırıya uğramasının ardından olay hastane polislerine bildirildi. İhbar alarak şahıslara müdahale etmek isteyen hastane polisi M.K., de İbrahim Halil Ç., tarafından saldırıya uğrayarak darp edildi. Darp olayının ardından ‘beyaz kod’ veren hastane polislerince olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

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Olay yerinden kaçan şüpheli kısa sürede yakalandı


Saldırı olayını gerçekleştirenlerden İbrahim Halil Ç., polis ekipleri hastaneye gelmeden önce olay yerinden hızla uzaklaşarak kaçarken, şüphelilerden Ersin B., hastane polisleri ve olay yerine gelen polis ekiplerince gözetim altına alındı. Kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlatan polis ekiplerince İbrahim Halil Ç., Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bornova ilçesi Ankara Caddesi üzerinde 35 AFC 320 plakalı BMV marka araç içerisinde yanında bulunan Çetin Ö., ile birlikte yakalandı.

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Araç ve üst aramalarında tabancalar ve uyuşturucu madde ele geçirildi

Polis ekiplerince yakalanan şahıslar gözaltına alınırken, şüphelilerden Çetin Ö’nün yapılan üst aramasında; bir adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait şarjör içerisinde 5 adet 7.65 mm fişek ile yine aynı şahsın üzerinden bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Bir diğer şüpheli olan İbrahim Halil Ç’nin üzerinde yapılan aramalarda ise; bir miktar reçetesiz ilaç, şoför koltuğu yakınında bir adet 7.65 mm tabanca ile bu tabancaya ait şarjör içerisinde bir adet fişek olduğu tespit edildi. Olay yerinden kaçmayan Ersin B’nin üzerinde yapılan aramalarda ise herhangi bir suç unsuruna rastlanılmazken, Ersin B., daha sonra Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sev edildi.

Şüpheliler suç makinesi çıktı


Kimlik sorgusu yapılan şüphelilerden Ersin B’nin çocuğa cinsel istismar, kasten yaralama ve uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımından çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenilirken, İbrahim Halil Ç’nin ise yapılan kimlik sorgusu sonucunda; cinsel istismar, kasten yaralama, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmanın yanı sıra ‘Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve kullanmak ‘ suçundan aranması bulunduğu tespit edildi.

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