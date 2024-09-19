İzmir'deki 'omuz atma' cinayeti davasında yeni gelişme: Tahliye kararı veren 3 hakim ve bir savcı açığa alındı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), İzmir'de bir markette çıkan tartışmada Semih Kenan Köse'nin bıçakla öldürülmesine ilişkin 3 sanığın yargılandığı davada, son tutuklu sanığın tahliyesine karar veren mahkeme başkanı ve iki üye hakim ile duruşma savcısını açığa aldı.
İzmir'de bir markette çıkan tartışmada Semih Kenan Köse'nin bıçakla öldürülmesiyle ilgili 3 sanık hakkında İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın dünkü celsesinde, son tutuklu sanık Sercan B'nin tahliyesine karar verilmişti.
Üç hakim ve bir savcı açığa alındı
Sanık Sercan B. için yakalama kararı
'Omuz atma' sebebiyle tartışma çıkmıştı
Polis, Sercan B. ile kavgaya karışan kardeşleri Serkan B. ve Taylan B'yi gözaltına almış, şüpheliler tutuklanmıştı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 3 kardeş hakkında "iştirak halinde kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talebiyle dava açılmıştı.
İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ilk duruşmasında tutuklu kardeşlerden Serkan B. ve Taylan B. hakkında tahliye kararı verilmişti.