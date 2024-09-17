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Narin'in ölüm nedeni belli oldu: Ağzından çıkan sıvı amcasının eline bulaşmış

İstanbul Adli Tıp Kurumu, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili yapılan incelemelerde küçük kızın 'boğularak öldürüldüğünün tespit edildiğini açıkladı. Boğazı sıkılarak katledilen küçük kızın ağzından çıkan sıvının amca Salim Güran'ın eline, oradan da araç direksiyonu ve koltuğuna bulaştığı öğrenildi.

14:41 - 17/09/2024 Tuesday
Güncelleme: 15:04 - 17/09/2024 Tuesday
Yeni Şafak
Amca Salim Güran tutuklu şüpheliler arasında.
Amca Salim Güran tutuklu şüpheliler arasında.

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve dün Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.


  • Soruşturmada, aralarında anne Yüksel ve ağabey Enes Güran'ın da bulunduğu 11 zanlı tutuklanmıştı.

Narin Güran cinayetiyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Adli Tıp'ın otopsi sonucunda Narin Güran boğularak öldürüldü. Boğulma sırasında Narin'ın ağzından çıkan sıvı amca Salim Güran'ın eline, oradan da araç direksiyonu ve koltuğuna bulaştı.


CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova
açıklamaları şöyle:

“İki ayrı adli tıp raporu bekleniyor. Birincisi İstanbul Adli Tıp raporu ikincisi Diyarbakır. Diyarbakır’da biyolojik birtakım araştırmalar yapılıyor. İstanbul’da Narin’in cansız bedeni üzerinden alınan 91 ayrı bulgu detaylı bir şekilde inceleniyor. Ön otopsi tutanak raporunu ilk CNN Türk vermişti, Diyarbakır’da yapılmıştı. Orada birtakım tespitler vardı, netleştirilmemişti.


Esas net tespitler İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek. O rapor için 15 gün sürer denmişti. 9 Eylül’de Narin’in cenazesi üzerinden alınan 91 bulgu İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilmişti. 23 Eylül yani önümüzdeki hafta başına kadar İstanbul Adli Tıp Kurumu’nun raporu hazırlaması bekleniyor.


İlk belirlemelere göre Narin’in boğazı sıkılarak yani boğulma suretiyle öldürüldüğü tespiti netleşmiş deniyor. Boğularak ölenlerin ağzından gelen sıvı olduğu ifade ediliyor.
Amcanın arabasının ön koltuğunda, direksiyonunda bu sıvıya rastlanıldı.
Narin’e ait amcanın arabasında bulunan DNA’nın da ölüm sonrası ağızdan çıkan sıvı olduğu anlaşıldı. Amcanın arabasının ön koltuğuna sıvı nasıl bulaşıldı. Tahminler yürütülüyor, amcanın eline bulaşmış olabilir deniyor, amca mı öldürdü? Bu sonuç amcanın öldürdüğü anlamına gelmiyor. Amcanın cenazeyi alıp götürdüğü konuşuluyor. Amcanın evine bu sıvı bulaşmış öyle anlaşılıyor. Çalışma henüz bitmedi, ne zaman biter sorusuna yanıt aradığımızda zaman az, 15 günlük süre 23-24 Eylül’e tekabül ediyor. Eli kulağında, birkaç gün içerisinde adli tıp raporunun sonucu paylaşılacaktır. Bir diğer İnceleme Diyarbakır’da ilerliyor. Süreç devam ediyor, henüz tamamlanmış değil."


#NArin Güran
#Diyarbakır
#Cinayet
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