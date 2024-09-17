Narin'in ölüm nedeni belli oldu: Ağzından çıkan sıvı amcasının eline bulaşmış

İlk belirlemelere göre Narin’in boğazı sıkılarak yani boğulma suretiyle öldürüldüğü tespiti netleşmiş deniyor. Boğularak ölenlerin ağzından gelen sıvı olduğu ifade ediliyor.

Amcanın arabasının ön koltuğunda, direksiyonunda bu sıvıya rastlanıldı.