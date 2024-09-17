Narin'in ölüm nedeni belli oldu: Ağzından çıkan sıvı amcasının eline bulaşmış

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve dün Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.
- Soruşturmada, aralarında anne Yüksel ve ağabey Enes Güran'ın da bulunduğu 11 zanlı tutuklanmıştı.
Narin Güran cinayetiyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Adli Tıp'ın otopsi sonucunda Narin Güran boğularak öldürüldü. Boğulma sırasında Narin'ın ağzından çıkan sıvı amca Salim Güran'ın eline, oradan da araç direksiyonu ve koltuğuna bulaştı.
“İki ayrı adli tıp raporu bekleniyor. Birincisi İstanbul Adli Tıp raporu ikincisi Diyarbakır. Diyarbakır’da biyolojik birtakım araştırmalar yapılıyor. İstanbul’da Narin’in cansız bedeni üzerinden alınan 91 ayrı bulgu detaylı bir şekilde inceleniyor. Ön otopsi tutanak raporunu ilk CNN Türk vermişti, Diyarbakır’da yapılmıştı. Orada birtakım tespitler vardı, netleştirilmemişti.
Esas net tespitler İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek. O rapor için 15 gün sürer denmişti. 9 Eylül’de Narin’in cenazesi üzerinden alınan 91 bulgu İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilmişti. 23 Eylül yani önümüzdeki hafta başına kadar İstanbul Adli Tıp Kurumu’nun raporu hazırlaması bekleniyor.