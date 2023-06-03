İzmir’i kana bulayacaklardı: Terör saldırılarında kullanılacak altı el yapımı patlayıcı ele geçirildi

Baskınlarda toplam 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı
İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir’de büyük bir facianın önüne geçti.
Terörle mücadele ve özel harekat polisleri, iki araç ve bir iş yerinde aramalar yaptı. Baskınlarda toplam 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ve Bomba İmha Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yapılan aramalar neticesinde, 6 adet el yapımı patlayıcı ele geçirildi. TEM Şube Müdürlüğüne götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.