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İzmir’i kana bulayacaklardı: Terör saldırılarında kullanılacak altı el yapımı patlayıcı ele geçirildi

İzmir’in Menemen ilçesinde, PKK/KCK terör örgütü mensuplarının büyük çaplı terör saldırılarında kullanılmak üzere bomba hazırladığı bilgisi üzerine düzenlenen operasyonlarda, 6 el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

14:11 . 3/06/2023 Cumartesi
IHA
Baskınlarda toplam 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı

Baskınlarda toplam 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir’de büyük bir facianın önüne geçti.


PKK/KCK terör örgütünün deşifresine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde ekipler, Menemen ilçesindeki bir adreste, sansasyonel terör saldırılarında kullanılmak üzere bomba hazırladığının bilgisini aldı. Daha sonra ise operasyon için düğmeye basıldı.
Altı adet el yapımı patlayıcı ele geçirildi

Terörle mücadele ve özel harekat polisleri, iki araç ve bir iş yerinde aramalar yaptı. Baskınlarda toplam 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ve Bomba İmha Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yapılan aramalar neticesinde, 6 adet el yapımı patlayıcı ele geçirildi. TEM Şube Müdürlüğüne götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.




#İzmir
#PKK
#Terör saldırısı
#Patlayıcı
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