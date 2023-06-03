İzmir’i kana bulayacaklardı: Terör saldırılarında kullanılacak altı el yapımı patlayıcı ele geçirildi

PKK/KCK terör örgütünün deşifresine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde ekipler, Menemen ilçesindeki bir adreste, sansasyonel terör saldırılarında kullanılmak üzere bomba hazırladığının bilgisini aldı. Daha sonra ise operasyon için düğmeye basıldı.

Altı adet el yapımı patlayıcı ele geçirildi