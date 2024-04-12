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İzmit'te korkutan yangın: İki katlı metruk ev alevlere teslim oldu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan 2 katlı metruk evin üst katı alev alev yanarken, alkollü olduğu düşünülen bir kişi itfaiye ekiplerine müdahale etti. Küfürler savurup tehditlerde bulunan şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı.

08:18 - 12/04/2024 Cuma
IHA
İtfaiye ekipleri evde soğutma çalışması gerçekleştirdi
İtfaiye ekipleri evde soğutma çalışması gerçekleştirdi

İzmit'te 2 katlı metruk evin 2'nci katı alev alev yandı. Alkollü olduğu düşünülen bir şahıs, yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine zorluk çıkardı. Küfür edip, tehditler savuran ve mukavemet gösteren şahıs, polis ekiplerince gözaltına alınarak gerekli işlemler için karakola götürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Akçakoca Mahallesi Düz Sokak'taki 2 katlı metruk evde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Büyüyen alevler ahşap 2'nci katın tamamına sirayet etti. Panikle dışarıya çıkan ve alev alev yanan evi gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık, polis ve SEDAŞ ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Alkollü olduğu düşünülen bir şahıs yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine zorluk çıkardı. Polis ekiplerince şahıs sakinleştirilmeye çalışıldı. Bunun üzerine itfaiye ve polis ekiplerine tehditler savuran, küfür eden ve mukavemet gösteren şahıs gözaltına alındı. Şahıs, gerekli işlemler için polis ekiplerince karakola götürüldü.


Yangın söndürülürken itfaiye ekipleri evde soğutma çalışması gerçekleştirdi.



#İzmit
#yangın
#emniyet
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