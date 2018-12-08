Jandarma baskını

Savcılığın ayrıca bu şüpheliler hakkında arama ve el koyma talebi de İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince kabul edildi. İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri bu kapsamda yaptıkları çalışmalarda, şüphelilerden 40'ını gözaltına aldı. Hakkında gözaltı kararı bulunan bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

BİN 340’I GÖZALTINA ALINDI

Bu arada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgüt içi iletişim için FETÖ'ye mensup asker kişilerden sorumlu sivil şüpheli asker sayısının 3 bin 313 olduğu belirtildi. Bu kişilerden bin 973'ü hakkında darbe girişimi nedeniyle işlem yapıldığı, bin 340 şüpheliden bin 128'inin yakalandığı, 212'sinin firari olduğu bildirildi. Yakalanan söz konusu şüphelilerden 323'nün etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanıp faydalı bilgiler verdikleri için serbest bırakıldığı, 684 şüphelinin ise sevk edildiği hakimliklerce tutuklandığı kaydedildi.