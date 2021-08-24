Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı 15 general ve albay bir üst rütbeye terfi ettirildi
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: 15 general ve albay bir üst rütbeye terfi ettirildi

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararıyla birlikte 4 tuğgeneral ve 4 albay emekliye sevk edilirken 15 general ve albay, bir üst rütbeye terfi ettirildi. Ayrıca, 28 generalin yeni görevlerin ataması yapılırken, 32 albayın da il jandarma komutanı olarak atamaları gerçekleştirildi.

Haber Merkezi İHA
Jandarma Genel Komutanlığındaki atamalar Resmi Gazete’de
Foto/arşiv

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan kararlara göre, Jandarma Genel Komutanlığına bağlı tuğgeneraller Hakan Saraç, Turgay Aras, Ali İhsan Ersoy ve Alper Sır 30 Ağustos, albay rütbesindeki Abdullah Ateş, Cengiz Yurtcan, Ahmet Camuz ve Yüksel Çiçek ise 15 Eylül itibarıyla emekliliğe sevk edildi.

Jandarma Genel Komutan Yardımcıları Ali Çardakçı orgeneral ve Halis Zafer Koç korgeneral olurken, Yusuf Kenan Topcu, Aykut Tanrıverdi ile Ali Doğan da tümgeneralliğe terfi ettirildi.

Jandarma kıdemli albaylar Hüseyin Bekmez, Gökhan Çiloğlu, Sinan Şen, İsmail Sıkı, Ali Gemalmaz, Necip Çarıkcıoğlu, Mustafa Çekiç, Hidayet Arıkan, Eyüp Subaşı ve İbrahim Güven’in rütbesi ise tuğgeneralliğe yükseltildi.

Ayrıca, 28 generalin yeni görevlerin ataması yapılırken, 32 albayın da il jandarma komutanı olarak atamaları gerçekleştirildi.

Bakan Bilgin duyurdu: 6. Dönem Toplu Sözleşmesi imzalandı
EKONOMİ
Bakan Bilgin duyurdu: 6. Dönem Toplu Sözleşmesi imzalandı

Memur ve emeklisinin 2 yıllık zam oranları netleşti: 12+14’te uzlaşma
EKONOMİ
Memur ve emeklisinin 2 yıllık zam oranları netleşti: 12+14’te uzlaşma
Abone Ol Google News
Erdoğandan önemli görüşmeler

Erdoğan'dan önemli görüşmeler

​HDP'ye kapatma davası açan Savcı Şahin Beştepe'de.
Yedi ilçede 11 saat su yok

Yedi ilçede
11 saat su yok

​İSKİ'den su kesintisi duyurusu...
Didem Arslan Yılmaz Kürtçe konuşan kadını yayından aldı: Burası Türkiye Cumhuriyeti

​24 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı.

Orman yangınları üzerinden siyaset devşiren muhalefete sert sözler.

​Otomobilin yanına dönünce hayatının şokunu yaşadı.
Bir yalanın anatomisi

Bir yalanın anatomisi

Türk toplumunu kutuplaştıranlar: BBC Türkçe, Kılıçdaroğlu, Akşener.

​Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.