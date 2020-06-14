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Gündem Jandarma Teşkilatı 181 yaşında Bakan Soyludan duygusal mesaj
POLİTİKA

Jandarma Teşkilatı 181 yaşında: Bakan Soylu'dan duygusal mesaj

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 181. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. "Dağlarda rüzgar soğuktur, bıçak gibidir. Ama bayrağınızı dalgalandırır ya, seversiniz. Kendi sesiniz size yalnızlığınızı yankılar. Ama şehitler vardır ya, yalnız değilsiniz." mısralarıyla başlayan mesajında Bakan Soylu, Türk Jandarma Teşkilatının vatanına, milletine ve bayrağına duyduğu sonsuz aşkla, bugün 181. yaş gününü kutladığını ifade etti.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 181. yılını anlamlı bir mesajla kutladı.
Komutanlığın gerek teşkilat büyüklüğü, gerek sorumluluk sahasının genişliği gerekse elde ettiği başarılarıyla dünyadaki emsalleri arasında önde gelen bir teşkilat olduğunu aktaran Soylu, sadece mazisiyle övünen değil, aynı zamanda stratejisi ve geleceğe dönük ciddi yatırımlarıyla da çağın ötesini hedefleyen bir karakter ortaya koyduğunu belirtti.

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  • 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde ciddi bir yenilenme ve kapasite artışı yaşandığının altını çizen Soylu, şunları kaydetti:

Bakan Soylu duyurdu: Teröristlere bir darbe daha
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Bakan Soylu duyurdu: Teröristlere bir darbe daha

"15 Temmuz hain darbe girişimini milletçe bertaraf ettikten sonra, bizzat sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde gerek Bakanlığımız, gerekse ülke genelinde ortaya koyduğumuz yeni güvenlik konsepti kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığımız bünyesinde de ciddi bir yenilenme ve kapasite artışı yaşanmış, yüksek teknoloji kullanımına ağırlık veren, beşeri ve teknik kapasiteyi artırmayı hedefleyen pek çok adım atılmıştır."

Bakan Soylu'nun konuştuğu esnada fenalaşan asker bayıldı
OYNAT 03:11
Bakan Soylu'nun konuştuğu esnada fenalaşan asker bayıldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da Jandarma Sözleşmeli Astsubay Öğrencileri Ant İçme Töreni'ne katıldı. Bakan Soylu'nun törende konuştuğu esnada arkasında duran asker bayıldı. Askerin bayıldığını fark eden Bakan Soylu, konuşmasını yarıda keserek sağlık ekiplerini çağırdı.Bir süre askerle ilgilenen Bakan Soylu, askerin durumunun iyi olduğunu söyleyerek konuşmasına devam etti.


  • Bu değişimin bir göstergesi olarak 2017 yılında yüzde 59 olan Jandarmadaki profesyonelleşme oranının, bugün yüzde 82’ye ulaşmıştığına işaret eden Soylu şöyle devam etti:

Bakan Soylu Şırnak'ta operasyon birlikleriyle bir araya geldi
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İHA ve SİHA vurgusu

"Keza 2016 yılında 139 bin personel mevcuduna sahip olan teşkilatın bugünkü mevcudu 190 bin’dir. 2016 öncesinde envanterinde İHA/İKU/SİHA bulunmazken, 2019 sonu itibarıyla 3 İKU, 4 İHA, 28 SİHA’ya sahip olan Jandarmamızda 2020 için 18 SİHA’nın alımı planlanmış, mevcutların uçuş saatleri, yer veri terminal sayıları ve kapsama alanları, bu araçları kullanacak nitelikli personel eğitimleri ve sayıları da her geçen gün artmaktadır."

  • Jandarma Genel Komutanlığının terörle mücadelede yaz kış demeden operasyon yapabilme kabiliyetine sahip olduğunu ve bu gücünü saha sonuçlarına yansıttığını belirten Soylu, asayiş, trafik, uyuşturucu ticareti ve göçmen kaçakçılığı gibi sorumluluk üstlendiği diğer alanlarda da hem mevcut teknolojileri kullanarak, hem de doğrudan yazılım ve proje üreterek, suçla mücadelede yüksek teknolojiyi etkin şekilde kullandığına vurgu yaptı.

Soylu, "Ve 181 yıldır, gönlü dağlardadır, millettedir, bayraktadır. Çünkü bu dağlar çok güzeldir. Bu bayrak, bu vatan, bu millet çok güzeldir." mısralarıyla son verdiği mesajını, şöyle tamamladı:

"Dün Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yakın silah arkadaşı, bugün de Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde elini geleceğe uzatan Jandarma Genel Komutanlığının kuruluşunun 181. yıl dönümünü kutluyor, görevi başındaki tüm jandarmalarımızı tebrik ediyor, bu güzel üniforma içinde şehit düşmüş, gazi olmuş, bu ülke için emek vermiş tüm vatan evlatlarını rahmet ve şükranla anıyoruz."

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