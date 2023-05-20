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Japonya'da Biden yüzsüzlüğü: Özür dilemedi

Japonya'nın güneybatısındaki Hiroşima'da G7 Liderler Zirvesi devam ediyor. Hiroşima'da konuk defterine düşüncelerini yazan ABD Başkanı Joe Biden, "Dünyayı nükleer silahlardan kurtarabileceğimiz güne doğru ilerlemeye devam edelim" ifadesini kullandı. Biden Hiroşima'ya atılan atom bombası için ise özür dilemedi.

15:00 . 20/05/2023 Cumartesi
Diğer
Joe Biden

Joe Biden

Japonya'nın
Hiroşima
kenti, G7 Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor.
Zirveye katılan liderler arasında ABD Başkanı
Joe Biden
da yer alıyor.

Liderler, dün Hiroşima Barış Anıtı Müzesi'ni gezerek konuk defterine mesajlarını yazdı.

Hiroşima'ya 1945'te atılan atom bombası dönemine ait 100 bini aşkın eser ve kalıntıların sergilendiği müze, G7 liderlerinin toplu şekilde ilk ziyaretine sahne oldu.

Dünyanın nükleer silahlardan arındırılmasını istiyor

Japonya hükümeti, son açıklamasında, liderlerin kendi ulusal dillerinde, müzenin konuk defterine yazdığı mesajları kamuoyuna duyurdu.

Buna göre ABD Başkanı Biden, defterdeki mesajında, "nükleer silahlardan arınmış bir dünya için çaba göstereceği" sözü verdi.

Biden, "Birlikte, dünyayı nükleer silahlardan nihayet ve sonsuza dek kurtarabileceğimiz güne doğru ilerlemeye devam edelim. İnancını koru!" ifadelerini kullandı.

Sunak'tan Shakespeare mesajı

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, deftere şu mesajı yazdı:

Shakespeare bize 'kederli sözler söylememizi' söyler. Yine de bombanın flaş ışığında dil başarısız oluyor.

"Halkın ızdırabını hiçbir kelime tarif edemez"

Sunak, "Hiroşima ve Nagazaki halkının korkusunu ve ızdırabını hiçbir kelime tarif edemez. Ama tüm kalbimizle ve tüm ruhumuzla söyleyebileceklerimiz ise artık yok." ifadelerini kullandı.

Ziyaret sonrası liderler, müze yerleşkesinde bulunan ve atom bombası kurbanları için inşa edilen anıt mezara çiçek çelenkleri koymuştu.

Obama'nın Hiroşima ziyareti

Biden, 1945'teki atom bombası saldırısı sonrası Hiroşima'ya gelen görevdeki ikinci ABD Başkanı oldu. Barack Obama, 2016'da Hiroşima'yı ziyaret etmişti.

ABD, 1945 yılının 6 Ağustos'unda Hiroşima'ya, 9 Ağustos'unda Nagazaki'ye attığı atom bombalarıyla 210 bine yakın kişinin ölümüne sebep olmuştu.



#Hiroşima
#Joe Biden
#Japonya
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