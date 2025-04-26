Jeofizikçilerden Naci Görür’e soğuk duş: Uzman değil

Jeofizik Mühendisleri Odası Başkanı Serdar Kart, Prof. Dr. Naci Görür'ün birinci derece deprem uzmanı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ifade etti. Kart "Saha çalışmaları yapan sismologların görüşlerine kulak verilmelidir" dedi.
23 Nisan’da İstanbul’un Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem ve ardından gelen artçı sarsıntılar, bölge sakinlerinde ciddi bir endişe meydana getirdi.
Depremin, uzun süredir beklenen büyük İstanbul depremiyle bağlantılı olup olmadığı konusunda uzmanlar arasında farklı görüşler ortaya çıktı. Bazı uzmanlar halkı rahatlatmaya çalışırken, bazı açıklamalar ise riskin hâlâ sürdüğü yönünde bir algı oluşturdu.
"Naci hoca deprem uzmanı değil"
Konuyla ilgili Jeofizik Mühendisleri Odası Başkanı Serdar Kart da açıklamalarda bulundu: