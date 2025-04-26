Jeofizikçilerden Naci Görür’e soğuk duş: Uzman değil

Naci Görür hocamız değerli bir Jeoloji Mühendisi ve sedimantoloji (tortul kayaçlar bilimi) alanında uzmandır. Ancak deprem oluşumu, ilerleyişi ve tehlikesi tamamen Jeofizik Mühendisliği ve Sismoloji uzmanlık alanına girer. Bu nedenle özellikle deprem konusunda sismoloji eğitimi almış Jeofizik Mühendislerinin açıklamalarına itibar edilmelidir.