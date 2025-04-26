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Jeofizikçilerden Naci Görür’e soğuk duş: Uzman değil

Jeofizikçilerden Naci Görür’e soğuk duş: Uzman değil

11:5926/04/2025, Saturday
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Naci Görür sık sık deprem yorumlarıyla gündeme geliyor.
Naci Görür sık sık deprem yorumlarıyla gündeme geliyor.

Jeofizik Mühendisleri Odası Başkanı Serdar Kart, Prof. Dr. Naci Görür'ün birinci derece deprem uzmanı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ifade etti. Kart "Saha çalışmaları yapan sismologların görüşlerine kulak verilmelidir" dedi.

23 Nisan’da İstanbul’un Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem ve ardından gelen artçı sarsıntılar, bölge sakinlerinde ciddi bir endişe meydana getirdi.


Depremin, uzun süredir beklenen büyük İstanbul depremiyle bağlantılı olup olmadığı konusunda uzmanlar arasında farklı görüşler ortaya çıktı. Bazı uzmanlar halkı rahatlatmaya çalışırken, bazı açıklamalar ise riskin hâlâ sürdüğü yönünde bir algı oluşturdu.



"Naci hoca deprem uzmanı değil"


Konuyla ilgili Jeofizik Mühendisleri Odası Başkanı Serdar Kart da açıklamalarda bulundu:


Deprem denildiğinde bu işin uzmanı bizleriz, yani Jeofizik Mühendisleridir. Deprem oluşumu ve mekanizması üzerine eğitim alan, saha çalışmaları yapan sismologların görüşlerine kulak verilmelidir.

Naci Görür hocamız değerli bir Jeoloji Mühendisi ve sedimantoloji (tortul kayaçlar bilimi) alanında uzmandır. Ancak deprem oluşumu, ilerleyişi ve tehlikesi tamamen Jeofizik Mühendisliği ve Sismoloji uzmanlık alanına girer. Bu nedenle özellikle deprem konusunda sismoloji eğitimi almış Jeofizik Mühendislerinin açıklamalarına itibar edilmelidir.


#Deprem
#Naci Görür
#Jeofizik
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