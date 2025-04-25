Küçükçekmece'de deprem sonrasında boşaltılan binalar havadan görüntülendi

Küçükçekmece'nin Cennet, Yenimahalle, Fatih ve Yeşilova Mahalleleri'nden yapılan ihbarlar üzerine içerisinde sensör ve kameralar bulunan denetim aracıyla binalarda inceleme yapan ekipler, hasar tespit edilen 5 binanın detaylı incelemelerin ardından boşaltılmasına karar verdi.