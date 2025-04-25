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Küçükçekmece'de deprem sonrasında boşaltılan binalar havadan görüntülendi

Küçükçekmece'de deprem sonrasında boşaltılan binalar havadan görüntülendi

15:3125/04/2025, Cuma
DHA
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Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerince Küçükçekmece'de hasar tespiti yapılan binalar boşaltıldı.

Ekiplerin boşaltılmasına karar verdiği 5 bina havadan görüntülendi.

Silivri açıklarında 23 Nisan'da saat 12.49'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespit çalışmalarına başlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, İstanbul genelinde ihbarları değerlendiriyor.

Küçükçekmece'nin Cennet, Yenimahalle, Fatih ve Yeşilova Mahalleleri'nden yapılan ihbarlar üzerine içerisinde sensör ve kameralar bulunan denetim aracıyla binalarda inceleme yapan ekipler, hasar tespit edilen 5 binanın detaylı incelemelerin ardından boşaltılmasına karar verdi.

Tedbir amacıyla boşaltılan 5 bina havadan görüntülendi.

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