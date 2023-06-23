Kabaktepe'den İmamoğlu'na tepki: Makamlar hevesler İstanbul'dan koparmış

Ekrem İmamoğlu - Osman Nuri Kabaktepe.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik eleştirilerde bulundu.
"Sayın İmamoğlu kendinden menkul demokrasi şöleni yaparak, algı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor" ifadesini kullanan Kabaktepe, "Görünen o ki İmamoğlu görev süresinin 4 yılını cumhurbaşkanı adaylığı için harcamış olmakla yetinmeyecek, son 8 ayını da parti genel başkanlık hevesi ve kavgası için harcayacak." görüşünü dile getirdi.
Kabaktepe, "İstanbul'u hayatının merkezine koymayan İBB başkanının, geçirdiği 4 yılda bir kere olsun İstanbul'a İstanbullular için hizmet etmediğini" belirterek, şunları kaydetti:
- "Başka makamlar, başka hevesler CHP'li İBB başkanını ne yazık ki İstanbul'dan koparmış. Oysa İstanbul, sizin kişisel ihtiraslarına katık olacak bir şehir değildir. İstanbul, sizin parti içi kavgalarınızda kullanabileceğiniz bir platform değildir. İstanbul, sizin algı ve reklam çalışmalarınıza dolgu malzemesi olacak bir şehir değildir."
"İstanbullular her şeyin farkında"
İmamoğlu'nun, İBB bütçesini bir evin bütçesi gibi yönettiğini söylediğini aktaran Kabaktepe, açıklamasına şöyle devam etti: