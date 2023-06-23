Kabaktepe'den İmamoğlu'na tepki: Makamlar hevesler İstanbul'dan koparmış

"İstanbullular adına soruyoruz; ev bütçenizde de gelirinizin çoğunu kendi reklamınıza ve tanıtımınıza mı ayırıyorsunuz? İstanbul'u adil bir yönetim ile yönettiğinizi söylemişsiniz. İstanbullular adına soruyoruz, 20 bine yakın İBB çalışanını namus sözü vermenize rağmen siyasi görüşlerinden dolayı işinden ettiniz. Bu mu sizin adalet anlayışınız? 'Daha yeşil bir İstanbul için çalışıyoruz' demişsiniz. Dünyanın en büyük yeşil alanlarından biri olacak Atatürk Havalimanı Millet Parkı'na karşı çıkarak mı daha yeşil İstanbul için çalışıyorsunuz? 'Yaratıcı bir yönetimle İstanbul için çalışıyoruz' demişsiniz. İstanbul'un geleceği olan yatırımları ve projeleri durdurarak, metro tünellerini toprakla doldurarak mı yaratıcı çalışmalar yapıyorsunuz? Anlamakta zorlanmıyoruz, zira artık ciddiye almıyoruz. İstanbullular her şeyin farkında, İstanbullular kimin eser ve hizmet siyaseti yaptığını, kimin merdiven siyaseti yaptığını görüyor. Bu yüzden bütün İstanbul hep birlikte eser ve hizmet siyaseti için yeniden İstanbul diyor."