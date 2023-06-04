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Kabine açıklandı 3 kritik koltuk boş kaldı: Atamalar bekleniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 100. yılında göreve başlayacak yeni kabine üyelerini duyurdu ancak 3 önemli koltuk boş kaldı.

08:58 . 4/06/2023 الأحد
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan.

Türkiye'nin 100. yılında görev alacak yeni kabine üyeleri açıkladı. Sürpriz isimlerin olduğu yeni kabinede dikkat çeken isimler yer aldı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı olarak Hakan Fidan'ı, Milli ve Savunma Bakanı olarak Yaşar Güler'i, İçişleri Bakanı olarak ise Ali Yerlikaya'yı atadı.

Son durumla beraber MİT Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve Genelkurmay Başkanlığı koltukları boş kaldı.


Yeni bakanların en kısa sürede göreve başlaması beklenirken kritik koltuklara kimin getirileceği ise henüz açıklanmadı. 3 önemli koltuk için en kısa sürede yeni atamaların duyurulması bekleniyor.



#Kabine
#Recep Tayyip Erdoğan
#İstanbul Valiliği
#Genelkurmay Başkanlığı
#MİT Başkanlığı
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