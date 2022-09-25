Gündem Kabine toplanıyor İşte gündemdeki maddeler
POLİTİKA

Kabine toplanıyor: İşte gündemdeki maddeler

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Beştepe'de toplanacak. Kabinenin gündeminde iç ve dış politikaya dair sıcak başlıklar var. Ekonomideki gelişmelerin değerlendirileceği toplantının dış gündemi de oldukça yoğun. Türkiye-Yunanistan ilişkileri, gerçekleşecek Avrupa Birliği zirvesi başta olmak üzere önemli toplantılar değerlendirilecek. İşte detaylar...

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Haber Merkezi Diğer
Kabine toplanıyor: İşte gündemdeki maddeler
Foto: Arşiv.

Ekonomideki gelişmeler ve Türkiye'nin yoğun temaslarla geçen diplomasi ayı. Tüm bu başlıklar kabine toplantısında ele alınacak.

  • Kabinenin en önemli gündem başlığı ekonomi. Meclis açılınca atılacak yeni adımlar ile enflasyon ile mücadelede hayata geçen uygulamaların etkisi, kira ve ev fiyatlarının düşürülmesi için atılan ve atılması muhtemel adımlar da değerlendirilecek.

ATİNA'NIN ADALARA ABD SİLAHI SEVK ETMESİ KONUŞULACAK

Ve kabinenin dış gündemi... Yunanistan'ın son aylarda Türk jetlerini tacizleri, Atina'dan gelen provokatif adımlar ile Yunanistan'ın adaları silahlandırma adımı da toplantının önemli başlıklarından. Ekim ayının ilk haftası toplanacak Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'ne Erdoğan da katılacak. Erdoğan'ın burada Yunanistan lideri Miçotakis ile bir görüşme yapıp yapmayacağı henüz netleşmezken, toplantıda Türkiye-Yunanistan ilişkileri tüm hatlarıyla değerlendirilecek.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINDA ARABULUCULUK ADIMLARI GÜNDEM

Toplantıda Erdoğan'ın katıldığı Şanghay İşbirliği Toplantısı ile Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki temasların yansıması da ele alınacak. Erdoğan'ın Semerkant'ta Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı görüşmesinin ardından Rusya ve Ukrayna arasında esir takası yaşanmıştı. Bu takasın yansımaları, Türkiye'nin savaşın bitirilmesi için yürüttüğü arabuluculuk adımları da kabinede değerlendirilecek.

Toplantıda İsrail ve Ermenistan ile normalleşme ve Körfez ülkelerle ilişkiler de önemli bir başlık. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin Suudi Arabistan ziyareti hakkında da kabineye bilgi vermesi bekleniyor.

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