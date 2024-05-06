Kabine toplanıyor: Masada hangi konular var?

Enflasyonla mücadele, Türkiye'nin Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davada müdahil olma kararı ve öğretmen atamaları...

Türkiye, İsrail'e 54 ürün grubunda uyguladığı ihracat kısıtlamasını tüm ürünler için genişletti.

Masada hangi konular var?

Masada hangi konular var?

Nisan ayı enflasyon rakamları, dış ticaret verileri, Türkiye'nin kredi notunun arttırılması, fahiş fiyat ile mücadele...

Kabine toplantısında ekonomideki güncel gelişmeler de masada olacak.

Toplantıda; Türkiye'nin, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davada müdahil olma kararıyla ilgili süreç değerlendirilecek.

Atanacak öğretmen sayısı ve branşların ele alınması bekleniyor

Atanacak öğretmen sayısı ve branşların ele alınması bekleniyor

Öğretmen atamalarının da gündemde olması bekleniyor.

Atanacak öğretmen sayısı ve branş bazında kontenjan dağılımları ile ilgili değerlendirme yapılacak.