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Kabine toplanıyor: Masada hangi konular var?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Beştepe'deki kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantıda; ekonomideki son durumun yanı sıra öğretmen atamalarının ele alınması bekleniyor.

07:15 - 6/05/2024 Pazartesi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Kabine
toplantısı bugün yapılacak. Toplantının saat 15.00'da başlaması bekleniyor.

Enflasyonla mücadele, Türkiye'nin Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davada müdahil olma kararı ve öğretmen atamaları...


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki kabine toplantısının gündemi yoğun...


Türkiye, İsrail'e 54 ürün grubunda uyguladığı ihracat kısıtlamasını tüm ürünler için genişletti.


Beştepe'deki kabine toplantısında kararın etkileri değerlendirilecek.


Masada hangi konular var?


Nisan ayı enflasyon rakamları, dış ticaret verileri, Türkiye'nin kredi notunun arttırılması, fahiş fiyat ile mücadele...


Kabine toplantısında ekonomideki güncel gelişmeler de masada olacak.


Toplantıda; Türkiye'nin, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davada müdahil olma kararıyla ilgili süreç değerlendirilecek.


Atanacak öğretmen sayısı ve branşların ele alınması bekleniyor


Öğretmen atamalarının da gündemde olması bekleniyor.


Atanacak öğretmen sayısı ve branş bazında kontenjan dağılımları ile ilgili değerlendirme yapılacak.


Toplantıda, terörle mücadele operasyonlarındaki son durum da ele alınacak.




#Recep Tayyip Erdoğan
#Beştepe
#Kabine
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