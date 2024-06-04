28 Mayıs 2023 seçimlerinin ardından bir yıl geride kaldı.
Enerjiden savunmaya, ekonomiden tarıma kadar birçok alanda adımlar atıldı. Deprem bölgesinde yaraların sarılmasına yönelik çabalar da devam etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir yılın değerlendirmesini kabine toplantısının ardından yapacak.
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?
Ekonomik veriler değerlendirilecek
Masada terörle mücadele ve 9'uncu Yargı Paketi de var
Kabinenin bir diğer önemli başlığı, terörle mücadele olacak.
Hazırlıkları süren 9'uncu Yargı Paketi ile ilgili son durumun da ele alınması bekleniyor.
Bölgesel gelişmeler, İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve ateşkes çabaları da gündemde olacak.