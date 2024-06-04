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Gözler Kabine toplantısında: Bayram tatili 9 gün olacak mı?

28 Mayıs seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında kurulan hükümet bir yılı geride bıraktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu bir yılda hangi çalışmalara imza atıldığını, yarın yapılacak kabine toplantısının ardından açıklayacak. Toplantıda, Kurban Bayramı'nın 9 güne çıkıp çıkmayacağı konusunun da netleşmesi bekleniyor.

00:14 - 4/06/2024 Salı
Güncelleme: 00:47 - 4/06/2024 Salı
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

28 Mayıs 2023 seçimlerinin ardından bir yıl geride kaldı.

Enerjiden savunmaya, ekonomiden tarıma kadar birçok alanda adımlar atıldı. Deprem bölgesinde yaraların sarılmasına yönelik çabalar da devam etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir yılın değerlendirmesini kabine toplantısının ardından yapacak.

Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?

Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi Kurban Bayramı’nda da ara günlerin hafta sonu ile birleştirilip 9 günlük tatil olmasına yönelik beklentiler artarken tüm gözler Beştepe'ye çevrildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı'nda bayram tatilinin ele alınması öngörülüyor. Bu sene Kurban Bayramı, 16-17-18 ve 19 Haziran (pazar- pazartesi- salı- çarşamba) tarihlerini kapsıyor.
14 Haziran Cuma günü okulların kapanmasıyla milyonlarca kişinin tatile çıkması bekleniyor. Bu nedenle bayram tatilinin 9 gün olmasına yönelik beklentiler arttı.

Ekonomik veriler değerlendirilecek

Beştepe'deki toplantıda, ekonomi programı ele alınacak, alım gücünü yükseltme ve fahiş fiyatla mücadeleye ilişkin tedbirlerin sonuçları değerlendirilecek.

Masada terörle mücadele ve 9'uncu Yargı Paketi de var

Kabinenin bir diğer önemli başlığı, terörle mücadele olacak.

Hazırlıkları süren 9'uncu Yargı Paketi ile ilgili son durumun da ele alınması bekleniyor.

Bölgesel gelişmeler, İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve ateşkes çabaları da gündemde olacak.




#Kabine toplantısı
#Kurban Bayramı
#Tatil
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