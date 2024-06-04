3 Haziran Kabine Toplantısı bugün var mı, yapılacak mı soruları için gözler Cumhurbaşkanlığı takvimine çevrildi. Genellikle iki haftada bir olmak üzere Beştepe'de yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı ile Kurban Bayramı tatili, 9. Yargı Paketi, memur ve emekli zammı gelişmeleri gibi konular araştırılıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün, bugün mü? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ne zaman, hangi gün ve bugün olup olmayacağı merak konusu.