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POLİTİKA

Kabine toplantısı ne zaman saat kaçta: Kısıtlamalar masada olacak

Gözler kabine toplantısında: Sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış sonrası Bilim Kurulu'ndan somut adımların atılması yönünde tavsiye kararı çıktı. Bilim Kurulu'nun tavsiye kararı sonrası ise gözler bugün yapılacak kabine toplantısına çevrildi. Çok sayıda vatandaş koronavirüs salgınına karşı alınacak tedbirler açısından kritik öneme sahip kabine toplantısının ne zaman ve saat kaçta yapılacağını araştırırken, sokağa çıkma yasağının yeniden uygulanmaya alınıp alınmayacağını merak ediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak.
Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak.

Koronavirüs vaka sayılarında son zamanlarda yaşanan hızlı yükseliş sonrasında hafta başında Bilim Kurulu beklenen toplantısını gerçekleştirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da katıldığı ve önemli kararların alındığı toplantıda somut adımların atılması yönünde de tavsiye kararı çıkmıştı.

Bilim Kurulu'nun dikkat çeken tavsiyesi sonrası gözler bu sefer de bugün yapılacak olan kabine toplantısına çevrildi.

Çok sayıda vatandaş kabine toplantısında yeniden artışa geçen koronavirüs salgınına yönelik ne gibi tedbirler alınacağını, sokağa çıkma yasağının yeniden uygulamaya alınıp alınmayacağını merak etmeye başladı..

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KABİNE SAAT KAÇTA TOPLANACAK?

Kabine toplantısı bugün saat 15:30’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında toplanacak. Toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bilim kurulu toplantısında alınan kararları kabineye iletecek.

Toplantının sona ermesinin ardından 19:00’dan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gündemdeki konularla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI MASADA MI?

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının gelip gelmeyeceği kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağı açıklama ile netleşecek.

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