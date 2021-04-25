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POLİTİKA

Kabinesi Toplantısı yarın: Tam kapanma olacak mı?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. İki haftalık kısmi kapanma uygulamasının sona erdiği güne denk gelen toplantıda; Kovid-19'la mücadelede alınan tedbirlerin sonuçları, aşı tedariği, yerli aşı çalışmaları ve aşı takvimi konularının masaya yatırılması bekleniyor. Salgınla mücadeleye yönelik daha sıkı tedbirlerin alınıp alınmayacağına toplantıda karar verilecek.

Haber Merkezi AA
Kabinesi Toplantısı yarın: Tam kapanma olacak mı?
Cumhurbaşkanlığı Kabines

İki haftalık kısmi kapanma uygulamasının süresi yarın sona eriyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi de aynı gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

Yeni bakanlar ilk kez katılacak

Kabine toplantısına, yeni göreve atanan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş ilk kez katılacak.

Kovid-19'dan Irak'taki operasyona gündem yoğun

Toplantıda Kovid-19'la mücadelede alınan tedbirlerin sonuçları, aşı tedariği, yerli aşı çalışmaları ve aşı takvimi konularının yanı sıra Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyon başta olmak üzere ülke gündemindeki çeşitli konuların ele alınacağı tahmin ediliyor.

Ek tedbirler masada olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması planlanan toplantıda, tedbirlerin vaka sayılarına yansıması, yeni tedbirlere ihtiyaç duyulup duyulmadığı, mevcut tedbirlerin ne zamana kadar devam edeceği gibi konuların gündeme gelmesi bekleniyor.

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