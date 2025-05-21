Kaçak krom madeni açtılar: Kazı yapan 4 şahıs yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve adli makamların koordinesiyle Nurdağı ilçesinde tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, kaçak maden ocağı açtığı ve bu ocakta kaçak kazı yaparak krom madeni çıkardığı tespit edilen S.G., A.K., S.G. ve A.K. isimli 4 şüpheli şahıs suçta kullandığı kazı malzemeleri ile birlikte suçüstü yakalandı.