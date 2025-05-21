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Kaçak krom madeni açtılar: Kazı yapan 4 şahıs yakalandı

Kaçak krom madeni açtılar: Kazı yapan 4 şahıs yakalandı

10:1621/05/2025, Çarşamba
IHA
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Gaziantep
Gaziantep

Gaziantep'te kaçak krom madeni açarak kazı yapan 4 şahıs jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve adli makamların koordinesiyle Nurdağı ilçesinde tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, kaçak maden ocağı açtığı ve bu ocakta kaçak kazı yaparak krom madeni çıkardığı tespit edilen S.G., A.K., S.G. ve A.K. isimli 4 şüpheli şahıs suçta kullandığı kazı malzemeleri ile birlikte suçüstü yakalandı.

Suçta kullanılan 1 adet portal vinç, 1 adet su dalgıç pompası, 2 adet elektrikli vinç, 1 adet jeneratör, 3 adet kazı malzemesi, 1 adet 30 metre uzatma kablosuna el konularak şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.



#Gaziantep
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