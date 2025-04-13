Mersin'de kaçak kazı yapan 4 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdemli ilçesinde tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 4 şüpheli, ekiplerin yaptığı çalışmada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Bölgede yapılan aramalarda 3 detektör, 2 pointer cihazı, 5 manuel alan tarama çubuğu ile kaçak kazıda kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.