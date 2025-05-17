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Bursa'da kaçak kazı ölüm getirdi

Bursa'da kaçak kazı ölüm getirdi

07:5217/05/2025, Cumartesi
DHA
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Bursa'da kaçak kazı yapan definecilerin üzerine toprak çöktü.
Bursa'da kaçak kazı yapan definecilerin üzerine toprak çöktü.

Bursa'nın İznik ilçesinde, define bulmak amacıyla kaçak kazı yapanların üzerine toprak çökmesi sonucu İ.Y. (38) yaşamını yitirdi, 3 kişi son anda kurtuldu.

İznik'teki olay, akşam saatlerinde Elmalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre İ.Y. ve A.Ç. E.U. ve M.S., define aramak için gittikleri arazide kaçak kazı yapmaya başladı. Bir süre kazı yaptıktan sonra bir anda göçük meydana geldi. A.Ç., E.U. ve M.S. göçükten son anda kaçarken İ.Y. ise toprak altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından toprak altından çıkarılan İ.Y.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. İ.Y.'nin cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DEFİNECİLERDEN 3'Ü GÖZALTINA ALINDI

Bursa'nın İznik ilçesinde, kaçak kazı ile define arama çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte İbrahim Ayyıldız'ın hayatını kaybetmesinin ardından, olay yerinde bulunan ve yaralı olarak kurtulan A.Ç. (52), E.U. (29) ve M.S. (40), gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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