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Kaçak kazı sırasında göçük: Bir kişi öldü, üç kişi yaralandı

Kaçak kazı sırasında göçük: Bir kişi öldü, üç kişi yaralandı

22:1516/05/2025, Cuma
IHA
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İznik'te kaçak kazı yapan defineciler göçük altında kaldı.
İznik'te kaçak kazı yapan defineciler göçük altında kaldı.

Bursa'da İznik ilçesinde kaçak kazı yapan defineciler göçük altında kaldı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi hafif yaralandı.

Bursa'da İznik ilçesi Elmalı Mahallesi'nde iddiaya göre bir mağarada kaçak kazı yapan 4 defineci göçük altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bir defineci olay yerinde hayatını kaybetti. 3 defineci ise olayı hafif yaralandığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.



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