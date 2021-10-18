KADEM İnovasyonda Kadın 6. Girişimcilik Kampı'nda ödüller dağıtıldı.

KADEM İnovasyonda Kadın 6. Girişimcilik Kampı'nda finale kalan katılımcılar ödüllerini aldı.

MOTİVASYON KAYNAĞI

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Türkiye'de başarılı kadın girişimci sayısının her geçen gün arttığını belirterek, "Girişimci kadınların ürettikleri projeler, hayata yenilik, ülke ekonomisine katkı sağlarken tüm kadınlar için de ayrıca motivasyon kaynağı oluyor." dedi.

Bilişim Vadisi'nde düzenlenen KADEM İnovasyonda Kadın 6. Girişimcilik Kampı Ödül Töreni'nde konuşan Gümrükçüoğlu, 2015 yılında yani bu yola ilk çıktıklarında toplumun büyük bölümünün "inovasyon" kelimesine dahi yabancı olduğunu dile getirerek, inovatif fikirlerini hayata geçirme hayali kuran kadınlara ulaşmak için büyük çaba sarf etmek gerektiğini, geçen 6 yılda çok yol katettiklerini söyledi.

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KADINLARA DESTEK SÖZÜ

Gerçekleştirdikleri her kamp döneminin onlarca kadının hayaline ulaşmasına vesile olduğunu ve çok sayıda girişimci kadına cesaret ve ilham verdiğini ifade eden Gümrükçüoğlu, kadınların da teknolojide fikir ve söz sahibi olabileceğini bildirdi.

Bu hafta projelerinin 6. kamp dönemini gerçekleştirdiklerini belirten Gümrükçüoğlu, şunları kaydetti:

"Pazartesi günü mütevazı bir açılışla başlayan kampımız süresince, şu anda aramızda bulunan 30 kadın, birbirinden değerli mentorlardan dersler ve girişimcilik tüyoları aldı. Onlara hayallerini gerçeğe dönüştürme yolunda ihtiyaç duyacakları tüm konularda rehberlik etmeye çalıştık. Bu yılki sloganımız, 'Projeni Geliştir, Tarihi Sen Değiştir' idi. Kulağa fazla iddialı gelebilir ancak kadınların bilime katkılarının tarihte ne kadar önemli değişimlere yol açtığını biliyoruz. Ve bu değişimlerin her yıl bizim aracılığımızla tekrarlandığını da çok net şekilde görüyoruz. Görmekle de yetinmeyip onları görünür kılmaya gayret ediyoruz. Biliyoruz ki kadınlar, desteklendikleri ve imkan sağlandığı takdirde pek çok alanda verimli ve topluma fayda sunan projeler ortaya koyabiliyorlar.

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Bu sebeple her alanda olduğu gibi teknoloji alanında da kadın-erkek fırsat eşitliğinin sağlanması, hem ekonominin güçlenmesi hem de toplumsal fayda üretilmesi anlamına geliyor."

BAŞARILI GİRİŞİMCİLERİN SAYISI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Gümrükçüoğlu, ne yazık ki tarih boyunca tüm coğrafyalarda kadınların yaptığı bilimsel çalışmaların çok azının kayda geçtiğine, çoğunun gölgede kaldığına ya da görmezden gelindiğine işaret ederek, oysa bilimin kadın ve erkeğe aynı mesafede duran, tarafsız ve cinsiyetten bağımsız bir alan olduğunu vurguladı.

Bu nedenle insanlığın bilimsel mecrada yelpazeyi ne kadar geniş tutarsa o kadar zenginliğe ulaşacağını ifade eden Gümrükçüoğlu, şöyle konuştu:

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ZEMİNİ HAZIRLAYABİLMEK ÇOK ÖNEMLİ

"Düşünce zenginliği de şüphesiz çeşitlilikten doğar. Kadınların kendilerine has bakış açılarının, her projede nasıl farklılık yarattığına tekrar tekrar şahit olduk. İşte bu sebeple diğer alanlar kadar, bilim ve teknolojide kadınların temsili çok önemli. Ve bugün kadınlar, bilim için çalışmaya, üretmeye, isimlerini tarihe yazdırmaya eskisinden çok daha büyük azimle devam ediyorlar. Ülkemizde başarılı kadın girişimcilerin sayısı her geçen gün artıyor. Girişimci kadınların ürettikleri projeler, hayata yenilik, ülke ekonomisine katkı sağlarken tüm kadınlar için de ayrıca motivasyon kaynağı oluyor. Kadınların girişimcilik yeteneklerinin artırılmasını sağlayacak zemini hazırlayabilmenin çok önemli olduğuna inanıyoruz. Bu proje tam da bu zemini sağlıyor.

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Bir başka ifadeyle, İnovasyonda Kadın Projesi, kadınların toplumsal hayata katılımı konusunda dengeyi sağlama çabasının da somut bir örneği."

DIŞA BAĞIMLI ZİHNİYETTEN KURTULUYORUZ

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, "'Bunları biz yapamayız ancak dışarıdan satın alabiliriz' diyen dışa bağımlı kompleksli zihniyet vardı, hala var. Fakat artık o zihniyetin karşısında yeşeren bir filiz gibi bu halka yeniden umut ve cesaret veren Milli Teknoloji Hamlesi var. Fikrinden tasarımına, projesinden ticarileşmesine kadar her aşamada yerli ve milli teknolojinin güçlenmesi için kadınlar olarak biz de varız." dedi.

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Bayraktar, Bilişim Vadisi'nde düzenlenen KADEM İnovasyonda Kadın 6. Girişimcilik Kampı Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, bu yılki girişimcilik kampını tamamladıklarını söyledi.

Girişimcilerin, KADEM ailesi, paydaşlar ve eğitimcilerin desteğiyle yoğun ve bereketli kamp dönemi geçirdiğini ifade eden Bayraktar, bugün de finalistlerin başarısını kutlamak ve heyecanla beklenen o isimleri açıklamak üzere bir araya geldiklerini kaydetti.

Bayraktar, İnovasyonda Kadın Projesi'ni 2015'te hayata geçirirken ülkede kadın istihdamının artması, kadınların katma değeri yüksek ürünler üreterek çalışma hayatında fırsat eşitliğine ulaşması ve istihdama katılımda, ekonomide adaletin tesis edilmesi hedeflerinin olduğunu aktararak şunları söyledi:

"YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİNİNİ GÜÇLENMESİNDE BİZ DE VARIZ"

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"Bu 6 yıllık süreçte gördük ki artık kadınlar hem kadın girişimciliğinin yaygınlaşması hem de bu alandaki farkındalığın artması yolunda emin adımlarla yürüyorlar. Gördük ki kadınlarımız iş hayatında artık sadece çalışan olarak değil, girişimcilik cesaretleriyle, yetenek ve donanımlarıyla kendi fikirlerini teşebbüse dönüştürerek iş kuran, iş veren, önemli buluşlara imza atan ve ülke ekonomisine katkı değer ürünler üreten bireyler olarak yer alıyorlar. Kadınların algı ve empati gücü, zorlukların üstesinden gelebilme kabiliyeti, yeniliğe açık, öğrenmeye talip olma özelliklerinin, girişimcilik ekosisteminde ne tür bir faydaya karşılık geldiğini, 6 yıldır finalistlerimizin projelerinde ve imza attıkları işlerde gördük. Bugün iş dünyasında fiziksel güç yerine fikirsel gücü destekleyen dönüşüm, inovasyonla değer kazanıyor ve artık kadınlarımız bu dönüşümün tam merkezinde yer alıyor."

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Pek çok alanda kendi teknolojisini üreten bir ülke olduklarını vurgulayan Bayraktar, "'Bunları biz yapamayız ancak dışarıdan satın alabiliriz' diyen dışa bağımlı kompleksli zihniyet vardı, hala var. Fakat artık o zihniyetin karşısında yeşeren bir filiz gibi bu halka yeniden umut ve cesaret veren Milli Teknoloji Hamlesi var. Fikrinden tasarımına, projesinden ticarileşmesine kadar her aşamada yerli ve milli teknolojinin güçlenmesi için kadınlar olarak biz de varız." dedi.