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Kademe 10 aracını Kayseri Kocasinan Belediyesi'ne teslim etti: Yerli ve milli üretimle ilçenin filosu güçlendi

Kayseri Kocasinan Belediyesi şehir temizliğinde kullandığı ekipman filosuna yeni araçlar ekledi. Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende araçlar teslim alınarak vatandaşların beğenisine sunuldu. Çevre kirliliğinin önlenmesi ve geri dönüştürülebilir atıkların ekonomiye kazandırılması adına yüzde 84 oranında yerli ve milli imkânlarla temizlik makineleri ve ekipmanları üreterek 45 ülkeye ihracat yapan Kademe AŞ’nin 10 aracını Kocasinan Belediyesi'ne teslim ettiği törene Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Milletvekilleri, İl ve İlçe Belediye Başkanları katıldı.

Büşra Soyal
20:39 . 8/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de Kocasinan Belediyesinin 38 yeni aracının hizmete sunulması nedeniyle Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene katıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de Kocasinan Belediyesinin 38 yeni aracının hizmete sunulması nedeniyle Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene katıldı.

Şehir temizliğinde kullanılan araçların üretiminde, motorundan yazılımına yerli ve milli imkânları kullanarak ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefleyen Kademe A.Ş, Kocasinan Belediyesi araç teslim töreniyle 10 aracını belediyenin hizmetine sunarken, kısa süre içerisinde 5 aracını daha belediye envanterine katacak.

Üç adet AGA2100 kompakt yol süpürme aracıyla birlikte, bir adet vakumlu yol süpürme aracı, üç adet hidrolik sıkıştırmalı çöp aracı ve üç adet arazöz ile Kocasinan Belediyesi, çevresel temizlik alanında filosunu güçlendiriyor. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın ev sahipliğinde Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen araç tanıtım törenine; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu, Bayar Özsoy ve Dr. Murat Cahid Cıngı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu, sivil toplum kuruluşları, il müdürleri, oda başkanları, meclis üyeleri, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, muhtarlar ve Kayserililer katıldı.

"Ülkemizin yerel yönetimleri yerli ve milli ürünleri tercih ediyor"

Törenle ilgili açıklama yapan Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Fatih Albayrak, yerel yönetimlerin, belediyelerin ithal ürün almak yerine ürettiğimiz yerli ve milli araçları tercih etmeleri vesilesiyle, sermayenin ülkemizde kaldığını belirtti. Belediyelerin ithal ürünlerin fiyatlarının altında aldıkları ürünler sayesinde ciddi tasarruflar elde ettiğine dikkat çeken Albayrak, şöyle konuştu:

“2011 yılından bu yana “Daha Temiz Bir Dünya” sloganıyla şehir temizliği için ihtiyaç duyulan ekipmanları üretiyoruz. Kısa süre içerisinde sektörün en geniş ürün gamına sahip firmaları arasında yerimizi aldık. Bugün Kocasinan Belediyesine 10 adet ekipmanımızı teslim ediyoruz. Kısa bir süre içerisinde de 5 aracımızı daha Kocasinan Belediyesi’ne teslim edeceğiz.
Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Türkiye’de yerli ve milli üretime talep son yıllarda arttı. Bu kapsamda belediyelerimizin de yerli ve milli ürünlere olan talebi her geçen gün artıyor. Yüzde 80’den fazla yerlilik oranına sahip araçlarımızın, motor aksamı dahil birçok parçasını öz kaynaklarımızla üretiyoruz. Fiyat avantajı başta olmak üzere mekanik yapısı sayesinde bakım kolaylığı ve düşük servis maliyetleriyle, belediyelere birçok avantaj sağlıyoruz.

Geçmişte bu makinelerimiz ithal ediliyordu, artık motoruna kadar kendimiz üretiyoruz. Belediyelerde yarı yarıya tasarruf sağlıyoruz. İthal edilen araçlar nedeniyle milli servetimiz yurt dışına gidiyordu. Şu anda sermayemiz ülkemizde kalıyor. Bu vesileyle ülkemizin yerel yönetimleri de yerli ve milli ürünleri tercih ediyor. Şu anda 400’den fazla belediyemize araç teslim ettik. Dünyada ise 45’in üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Burada bu vesileyle yerli ve milli araçları tercih eden belediyelere teşekkür ediyoruz."


#Kademe A.Ş.
#Kayseri
#Kocasinan Belediyesi
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