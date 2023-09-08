Kademe 10 aracını Kayseri Kocasinan Belediyesi'ne teslim etti: Yerli ve milli üretimle ilçenin filosu güçlendi

Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Türkiye’de yerli ve milli üretime talep son yıllarda arttı. Bu kapsamda belediyelerimizin de yerli ve milli ürünlere olan talebi her geçen gün artıyor. Yüzde 80’den fazla yerlilik oranına sahip araçlarımızın, motor aksamı dahil birçok parçasını öz kaynaklarımızla üretiyoruz. Fiyat avantajı başta olmak üzere mekanik yapısı sayesinde bakım kolaylığı ve düşük servis maliyetleriyle, belediyelere birçok avantaj sağlıyoruz.