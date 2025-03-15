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Kaderin acı cilvesi: Yıllarca böbrek hastalarına şifa olmuştu... Aynı hastalığa yenildi

Kaderin acı cilvesi: Yıllarca böbrek hastalarına şifa olmuştu... Aynı hastalığa yenildi

16:1115/03/2025, Cumartesi
IHA
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Özden Çelik 38 yaşındaydı.
Özden Çelik 38 yaşındaydı.

Uzun yıllar böbrek hastalarına şifa olan ve kendisi de aynı hastalıkla mücadele eden 38 yaşındaki Sakaryalı diyaliz hemşiresi, geçirdiği böbrek nakli ameliyatının ardından hayatını kaybetti.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyaliz Ünitesi'nde görevli hemşire Özden Çelik (38) bir süredir kronik böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi görüyordu. Çelik'e, İstanbul'da bulunan bir hastanede böbrek nakli yapıldı. Uzun yıllarca böbrek hastalarına şifa olan ve kendisi de aynı hastalıkla mücadele eden diyaliz hemşiresi, nakil ameliyatının ardından hayatını kaybetti. Çelik'in vefatı ailesini, meslektaşlarını ve hastalarını derinden sarstı.


Son yolculuğuna uğurlandı

Fedakarlığı ve insan sevgisiyle de tanındığı belirtilen Özden Çelik'in cenazesi dün Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan Hacı Ayşe Gümüşlüağa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Sakarya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Kayhan Özdemir sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı başsağlığı mesajında, "Sakaya SEAH Diyaliz Ünitesinde görevli personelimiz Hemşire Özden Çelik'in vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Personelimize Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verdi.





#Sakarya
#Hemşire
#Özden Çelik

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