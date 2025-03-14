Karnına köpek çarpan kadın nadir görülen hastalığa yakalandı

Hastaneye başvurduğunda

iki kaburgasının kırıldığı

tespit edildi. Ancak yapılan röntgenler, akciğerlerinde kazayla ilgisi olmayan anormal beyaz lekeler olduğunu gösterdi. Sonrasında yapılan testler, Gildea'nın ilerleyici bir hastalık olan

Interstisyel Akciğer Hastalığı (ILD)