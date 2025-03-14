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Karnına köpek çarpan kadın nadir görülen hastalığa yakalandı

Karnına köpek çarpan kadın nadir görülen hastalığa yakalandı

21:4014/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Köpek çarpmasıyla ILD hastalığı tespit edilen kadın solunum cihazı kullanarak nefes alabiliyor.
Köpek çarpmasıyla ILD hastalığı tespit edilen kadın solunum cihazı kullanarak nefes alabiliyor.

İngiltere'de yaşayan 62 yaşındaki bir kadın, besledikleri köpeğin oyun oynarken karnına çarpması sonucu rahatsızlandı. Hastaneye başvuran kadının kaburgasında kırık tespit edildi ancak anormal bir durum da fark edildi. Çekilen röntgenlerde kadının akciğerlerinde kazayla ilgisi olmayan anormal beyaz lekeler olduğu görüldü ve yapılan testlerle kadında ilerleyici bir hastalık olan interstisyel akciğer hastalığı (ILD) tespit edildi.

Oyun oynadığı sırada karnına çarpan köpek, 62 yaşındaki kadının nadir görülen hastalığa yakalanmasına neden oldu.

Görenleri ve duyanları şaşırtan ilginç olay İngiltere'de yaşandı.

İngiliz The Mirror'da yer alan habere göre, eski bir
Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF)
hemşiresi olan
Pat Gildea
, ailesinin köpeği sayesinde nadir bir akciğer hastalığına yakalandığını öğrendi.

Röntgenlerle anormallik tespit edildi

2024 yılının mart ayında, 62 yaşındaki
Gildea
, kızıyla ilgilenirken köpekleri Mylo'nun kazara karnına çarpması sonucu rahatsızlandı.
Hastaneye başvurduğunda
iki kaburgasının kırıldığı
tespit edildi. Ancak yapılan röntgenler, akciğerlerinde kazayla ilgisi olmayan anormal beyaz lekeler olduğunu gösterdi. Sonrasında yapılan testler, Gildea'nın ilerleyici bir hastalık olan
Interstisyel Akciğer Hastalığı (ILD)
teşhisi almasına yol açtı.

Solunum cihazıyla nefes alabiliyor

Hastalığı nedeniyle artık oksijen tüpü ve hareket desteği kullanmak zorunda kalan Gildea, geleceği konusunda belirsizlik yaşıyor. "Mylo olmasaydı belki de çok daha geç fark edilecekti" diyen eski hemşire, aldığı destekler sayesinde hayatına uyum sağlamaya çalışıyor.

Nefes darlığı, kronik yorgunluk ve öksürük gibi belirtilerle seyreden ve en ağır vakalarda ölümcül olabilen ILD hastalığı Gildea’nın günlük yaşamını ciddi şekilde etkiliyor.

"
Hayatım boyunca başkalarına yardım ettim, iyileşmelerini sağladım. Şimdi ise en basit şeyleri yapmakta bile zorlanıyorum
" diyen Gildea, geceleri solunum cihazı kullanarak nefes alabildiğini belirtti.

"Uyanmamak korkusuyla yatağa girmekten korkuyordum"

Yara alması durumunda, vücutta enfeksiyona neden olan mikroorganizmanın kan dolaşımına geçmesi anlamına gelen sepsise karşı daha savunmasız olacağını ifade eden Gildea, "Bu yüzden kimse ne kadar ömrüm kaldığını bilmiyordu. Doktorlar bile. Geceleri uyanmamak korkusuyla yatağa girmekten korkuyordum." ifadeleriyle yaşadığı zorlu süreci de aktardı.



#İnterstisyel Akciğer Hastalığı
#Akciğer
#Hastalık
#İngiltere

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