Karnına köpek çarpan kadın nadir görülen hastalığa yakalandı

İngiltere'de yaşayan 62 yaşındaki bir kadın, besledikleri köpeğin oyun oynarken karnına çarpması sonucu rahatsızlandı. Hastaneye başvuran kadının kaburgasında kırık tespit edildi ancak anormal bir durum da fark edildi. Çekilen röntgenlerde kadının akciğerlerinde kazayla ilgisi olmayan anormal beyaz lekeler olduğu görüldü ve yapılan testlerle kadında ilerleyici bir hastalık olan interstisyel akciğer hastalığı (ILD) tespit edildi.
Oyun oynadığı sırada karnına çarpan köpek, 62 yaşındaki kadının nadir görülen hastalığa yakalanmasına neden oldu.
Görenleri ve duyanları şaşırtan ilginç olay İngiltere'de yaşandı.
Röntgenlerle anormallik tespit edildi
Solunum cihazıyla nefes alabiliyor
Hastalığı nedeniyle artık oksijen tüpü ve hareket desteği kullanmak zorunda kalan Gildea, geleceği konusunda belirsizlik yaşıyor. "Mylo olmasaydı belki de çok daha geç fark edilecekti" diyen eski hemşire, aldığı destekler sayesinde hayatına uyum sağlamaya çalışıyor.
Nefes darlığı, kronik yorgunluk ve öksürük gibi belirtilerle seyreden ve en ağır vakalarda ölümcül olabilen ILD hastalığı Gildea’nın günlük yaşamını ciddi şekilde etkiliyor.
"Uyanmamak korkusuyla yatağa girmekten korkuyordum"
Yara alması durumunda, vücutta enfeksiyona neden olan mikroorganizmanın kan dolaşımına geçmesi anlamına gelen sepsise karşı daha savunmasız olacağını ifade eden Gildea, "Bu yüzden kimse ne kadar ömrüm kaldığını bilmiyordu. Doktorlar bile. Geceleri uyanmamak korkusuyla yatağa girmekten korkuyordum." ifadeleriyle yaşadığı zorlu süreci de aktardı.