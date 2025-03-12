Evde tek başına yaşayan kadını beslediği köpekler yedi

İngiltere’nin Swindon şehrinde yaşayan 45 yaşındaki Jemma Hart 'ın evinde beslediği köpekler tarafından yenildiği ortaya çıktı.

İngiliz medyasında yer alan habere göre Hart'ın haftalarca görülmemesi üzerine komşuları endişelenerek durumu polise haber verdi.

29 Ocak'ta meydana gelen olayda eve giren polisler Hart'ın beslediği köpekleri tarafından parçalanmış cansız bedeniyle karşılaştı.

"Psikolojik sorunları vardı"

Aktarılan haberde, iki çocuk annesi olan Hart'ın hayvanlara olan sevgisiyle tanındığı ve köpekleriyle çok yakın bir bağ kurduğu aktarıldı.

Hart’ın bir süredir çeşitli sağlık ve psikolojik sorunlarla mücadele ettiği, bu sebeple çalışamadığı belirtildi.

Fiziksel ağrılarının yanı sıra uykusuzluk problemi yaşadığı ifade edilen kadının yalnız yaşadığı ve ailesiyle uzun süredir görüşmediği öğrenildi.

Beslediği köpekler tarafından yenildi

Komşuları, Hart’tan uzun süre haber alamayınca ona mesaj attıklarını ancak mesajlarının yanıtsız kaldığını, ayrıca evinden gelen köpek seslerinin kesildiğini fark ettiklerini söyledi. Bunun üzerine bir komşusu, elindeki yedek anahtarla eve girmeye çalıştı ancak kapının iç kilitli olduğunu görünce polisi arayarak ihbarda bulundu.

Polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda, Jemma Hart ’ın intihar ettiği belirlendi.

Adli Tıp yetkilisi Ian Singleton, ölümün şüpheli bir duruma bağlı olmadığını ve toksikoloji raporunun intiharı doğruladığını açıkladı.

Ancak cesedin uzun süre evde kalması nedeniyle köpeklerin aç kalarak sahibinin bedenini yemeye başladığı tespit edildi.







