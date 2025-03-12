Evde tek başına yaşayan kadını beslediği köpekler yedi

İngiltere'de dehşete düşüren olay ülkede şok etkisine neden oldu. Evde tek başına yaşayan kadından haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi. Eve giren polisler, 45 yaşındaki kadının parçalanmış cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemelerde kadının uzun süre aç kalan köpekleri tarafından yenildiği belirlendi.
İngiliz medyasında yer alan habere göre Hart'ın haftalarca görülmemesi üzerine komşuları endişelenerek durumu polise haber verdi.
29 Ocak'ta meydana gelen olayda eve giren polisler Hart'ın beslediği köpekleri tarafından parçalanmış cansız bedeniyle karşılaştı.
"Psikolojik sorunları vardı"
Aktarılan haberde, iki çocuk annesi olan Hart'ın hayvanlara olan sevgisiyle tanındığı ve köpekleriyle çok yakın bir bağ kurduğu aktarıldı.
Hart’ın bir süredir çeşitli sağlık ve psikolojik sorunlarla mücadele ettiği, bu sebeple çalışamadığı belirtildi.
Beslediği köpekler tarafından yenildi
Komşuları, Hart’tan uzun süre haber alamayınca ona mesaj attıklarını ancak mesajlarının yanıtsız kaldığını, ayrıca evinden gelen köpek seslerinin kesildiğini fark ettiklerini söyledi. Bunun üzerine bir komşusu, elindeki yedek anahtarla eve girmeye çalıştı ancak kapının iç kilitli olduğunu görünce polisi arayarak ihbarda bulundu.
Adli Tıp yetkilisi Ian Singleton, ölümün şüpheli bir duruma bağlı olmadığını ve toksikoloji raporunun intiharı doğruladığını açıkladı.
Ancak cesedin uzun süre evde kalması nedeniyle köpeklerin aç kalarak sahibinin bedenini yemeye başladığı tespit edildi.