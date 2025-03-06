Merak uyandıran ve ilgi gören objelerin satışa çıkarıldığı açık artırmalar bir kez daha sıra dışı bir olaya sahne oldu.

Merkezi ABD'de bulunan Goldin müzayede evi tarafından dünya çapında geniş yankı uyandıran bir satış gerçekleşti.

Cipse 87 bin 840 dolarlık teklif

Pazar günü yapılan müzayedede dünyaca ünlü çizgi film serisi Pokemon 'un sevilen karakterlerinden Charizard 'a benzeyen bir cips satışa çıkarıldı.

60 teklif alan sıra dışı cips, tam 87 bin 840 dolarlık (yaklaşık 3.2 milyon Türk Lirası) rekor bir fiyata satıldı.

350 dolara satın alıp kasada unuttular

Koleksiyon dünyasında büyük yankı uyandıran cipsin hikayesi de oldukça ilginç.

Cips, ilk olarak 1st & Goal Collectibles adlı koleksiyon mağazası tarafından yaklaşık beş yıl önce eBay’den 350 dolara satın alınmıştı.

Mağaza, uzun süredir kasada saklı olan cipsi unuttuklarını ancak yapılan temizlik sırasında yeniden keşfettiklerini belirtti.







