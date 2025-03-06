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Charizard'a benzeyen cipse rekor fiyat

Charizard'a benzeyen cipse rekor fiyat

17:426/03/2025, Perşembe
G: 6/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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87 bin dolara satılan cips, şeffaf bir kart saklama kutusunda muhafaza ediliyor.
87 bin dolara satılan cips, şeffaf bir kart saklama kutusunda muhafaza ediliyor.

Merkezi ABD'de bulunan bir müzayede kuruluşu tarafından yapılan açık artırmada ünlü çizgi film serisi Pokemon'un sevilen karakteri Charizard'a benzeyen cips tam 87 bin 840 dolara (yaklaşık 3.2 milyon Türk Lirası) satıldı. Rekor fiyatla yapılan satış koleksiyon dünyasında geniş yankı uyandırdı.

Merak uyandıran ve ilgi gören objelerin satışa çıkarıldığı açık artırmalar bir kez daha sıra dışı bir olaya sahne oldu.

Merkezi ABD'de bulunan
Goldin müzayede evi
tarafından dünya çapında geniş yankı uyandıran bir satış gerçekleşti.

Cipse 87 bin 840 dolarlık teklif

Pazar günü yapılan müzayedede dünyaca ünlü çizgi film serisi
Pokemon
'un sevilen karakterlerinden
Charizard
'a benzeyen bir cips satışa çıkarıldı.

60 teklif alan sıra dışı cips, tam 87 bin 840 dolarlık (yaklaşık 3.2 milyon Türk Lirası) rekor bir fiyata satıldı.

350 dolara satın alıp kasada unuttular

Koleksiyon dünyasında büyük yankı uyandıran cipsin hikayesi de oldukça ilginç.

Cips, ilk olarak 1st & Goal Collectibles adlı koleksiyon mağazası tarafından yaklaşık beş yıl önce eBay’den 350 dolara satın alınmıştı.

Mağaza, uzun süredir kasada saklı olan cipsi unuttuklarını ancak yapılan temizlik sırasında yeniden keşfettiklerini belirtti.



#Cips
#Pokemon
#Müzayede
#Açık Artırma
#Charizard

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