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Şoke eden manzara: Aldığı dondurmanın içinden yılan çıktı

Şoke eden manzara: Aldığı dondurmanın içinden yılan çıktı

22:476/03/2025, Perşembe
G: 6/03/2025, Perşembe
IHA
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Tayland'da dondurmasından yılan çıkan adamın dondurmayı iade ettiği bildirildi.
Tayland'da dondurmasından yılan çıkan adamın dondurmayı iade ettiği bildirildi.

Tayland'da sokak satıcısından dondurma alan bir kişi, paketi açtığında dondurmasının içinde yılan kalıntıları ile karşılaştı. Dondurmadan çıkan yılanın Güneydoğu Asya'ya özgü ve hafif zehirli bir tür olan yavru bir "altın ağaç yılanı" olduğu belirtildi. Yılanların şans ve bereket getirdiğine inanan bir grup Taylandlı sosyal medya kullanıcısı genç adama şans diledi.

Tayland
'da bir kişinin seyyar satıcıdan aldığı dondurmanın içinden
yılan kalıntıları
çıktı.
Güney Asya ülkesi
Tayland
'da sokak satıcısından
dondurma
alan bir kişi, paketi açtığında dondurmasının içinde yılan kalıntıları ile karşılaştı.

"Şirin gözlü yılan, daha ölmedin mi?"

Dondurmanın içinde siyah ve sarı renkte olarak görülen yılanın fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan genç adam, "
Şirin gözlü yılan, daha ölmedin mi? Yol kenarındaki bir tezgahtan aldığım siyah fasulye dondurması. Bu gerçek bir resim ve gerçek bir durum
" dedi.

Güneydoğu Asya'ya özgü zehirli yılan

Uzmanlar, dondurmanın içinde görülen yılanın
Güneydoğu Asya
'ya özgü ve hafif zehirli bir tür olan yavru bir "
altın ağaç yılanı
" olduğunu tespit etti.

Yılanların şans ve bereket getirdiğine inanan bir grup Taylandlı sosyal medya kullanıcısı genç adama şans dilerken, bir diğer grup ise hijyen ve üretim şartlarını eleştirerek yetkililere çağrıda bulundu.

Dondurmayı iade etti

Tayland basının ulaştığı genç adam, olay sonrası dondurmayı aldığı satıcıya götürerek iade ettiğini belirtti.



#Dondurma
#Yılan
#Tayland
#Altın Ağaç Yılanı
#Güneydoğu Asya

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