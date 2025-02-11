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İngiltere'de çarpıcı anket: Z kuşağının yüzde 89'u ülkesi için savaşmayacak

İngiltere'de çarpıcı anket: Z kuşağının yüzde 89'u ülkesi için savaşmayacak

21:0111/02/2025, mardi
AA
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İngiltere'de gençlerin ülkelerine yönelik bakış açılarını ortaya koyan bir anket yapıldı.
İngiltere'de gençlerin ülkelerine yönelik bakış açılarını ortaya koyan bir anket yapıldı.

İngiltere'de genç nesle yönelik yapılan bir anket ile ülkedeki çarpıcı veriler ortaya kondu. Buna göre ankete katılanların yüzde 50'si, İngiltere'yi "ırkçı bir ülke" olarak tanımlarken, yalnızca yüzde 40'ı ülkesinden gurur duyduğunu dile getirdi. Öte yandan 18-27 yaş arasındaki Z kuşağının yalnızca yüzde 11'i, ülkesini savunmak için silahlanmaya hazır olduğunu ifade etti.

İngiltere
'de yapılan bir
anket
e göre, 18-27 yaş arasındaki Z kuşağının yalnızca yüzde 11'i, ülkesini savunmak için silahlanmaya hazır olduğunu belirtti.
YouGov ve Public First araştırma şirketlerinin "
The Times
" gazetesi için gerçekleştirdikleri ankette, genç neslin büyük kısmının, İngiltere'ye dair olumsuz algıya sahip olduğu ortaya çıktı.

Gençlerin yarısı: İngiltere ırkçı bir ülke

Ankete katılanların yüzde 50'si, İngiltere'yi "
ırkçı bir ülke
" olarak tanımlarken, yalnızca yüzde 40'ı ülkesinden gurur duyduğunu dile getirdi.

Ülkenin birlik içinde olduğuna inanan gençlerin oranı ise yüzde 15 olarak tespit edildi. Bu oranın, 2004 yılında yüzde 60 seviyesinde olduğu aktarıldı.

Z kuşağının yüzde 11'i ülkesi için silahlanmaya hazır

Ankette, gençlerin yüzde 41'inin hiçbir koşulda ülkesini savunmak için savaşmayacağını belirttiği ifade edilirken, 2004'te bu oranın yüzde 22 olduğu vurgulandı.

Ayrıca, ankete göre, 18-27 yaş arasındaki
Z kuşağı
nın yalnızca yüzde 11'i, ülkesini savunmak için silahlanmaya hazır olduğunu ifade etti.

Anket sonuçları, genç neslin ülkeye dair bakış açısının, geçmiş yıllara kıyasla önemli ölçüde değiştiğini ortaya koydu.



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