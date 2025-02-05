İngiltere'de yapay zeka kullanan çocuk istismarcılarına hapis cezası

İngiltere hükümet yetkilileri, yapay zekanın kötüye kullanımını engellemek için harekete geçtiklerini belirtti. Yetkililere göre, yapay zeka araçları gerçek çocuk görüntülerini içermeyen ancak istismar niteliği taşıyan sahte görüntülerin kolayca üretilmesine neden oluyor. Bu durum, suçluların izlerini gizlemesini kolaylaştırırken yasa dışı içeriklerin yayılmasını da artırıyor. Açıklamaya göre, çocuğa karşı cinsel istismar materyali üreten yapay zeka araçlarını bulunduran, materyal üreten ve yayanlar 5 yıla kadar hapis cezası alacak. Çocuk istismarı içerikleri bulunduran internet sitelerini kuran ve yöneten kişilere ise 10 yıla kadar hapis cezası verilecek.