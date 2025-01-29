İtalya Çinli yapay zeka uygulaması 'DeepSeek' için harekete geçti: 20 gün süre verdi

GPDP'den yapılan yazılı açıklamada, DeepSeek chatbot hizmetini sağlayan "Hangzhou DeepSeek Yapay Zeka" ve "Pekin DeepSeek Yapay Zeka" şirketlerinden bilgi talep edildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu Çinli yapay zeka uygulamalarından, hangi kişisel verilerin, hangi kaynaklardan, hangi amaçlarla ve yasal olarak ne şekilde toplandığını doğrulamaları istendiği ifade edildi.