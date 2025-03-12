Eşi tarafından öldürülen Sevcan'ın babası: 'Üç ay küs kalmıştık'

'Ben nasıl dayanacağım'

Kızının öldürülmesine tepki gösteren Günay Demir, “Benim bir kızım daha var. Benim kızım çarşıya gidecek, gezecek, kahvesini içecek, arkadaşı olacak. Benim kızım nasıl evlenecek? Yani insanlar bu kadar mı acımasız olmuş? Sen nasıl bir insanı böyle katledebilirsin? Sen nasıl öldürürsün? Bu kadın cinayetlerine dur demek istiyoruz. Kadına vuran, kadına nasıl vurursun? Aciz bir insandır o ya. Ya nasıl keser? Bu insanlık dışı bir şey. Kanunlarımız en ağır şekilde cezalandırsın. Yoksa yeni kanunlar çıkartılsın. Benim kızımı öldürmedi. Benim kızımı kesti, biçti. O çocuğun kaydı varmış. O çocuk zaten ruh hastasıymış. Ben nasıl dayanacağım?” diye konuştu



