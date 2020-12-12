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ANTALYA

KADES ile kadınların 'tehlikedeyim' ihbarı 5 saniyede polise ulaşıyor

İçişleri Bakanlığı hayata geçirdi: Kadınların 'tehlikedeyim' ihbarı 5 saniyede polise ulaşıyor

İçişleri Bakanlığı, kadınları olası tehlikelerden korumak ve kolluk kuvvetlerinin yardıma ihtiyacı olan kadınlara daha kısa sürede ulaşabilmesi için Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) hayata geçirdi. Programdaki yardım butonuna basıldıktan 5-10 saniye içinde yardım isteyen kişinin bilgileri polis birimlerine ulaşıyor.

Haber Merkezi DHA
KADES ile kadınların 'tehlikedeyim' ihbarı 5 saniyede polise ulaşıyor.
KADES ile kadınların 'tehlikedeyim' ihbarı 5 saniyede polise ulaşıyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen KADES uygulamasını yalnızca kadınlar, T.C. kimlik numaralarını paylaşarak cep telefonlarına yükleyebiliyor. Uygulama cep telefonuna yüklendikten sonra kişinin adı, soyadı, cep telefonu bilgileri emniyet genel müdürlüğü sistemine paylaşılıyor. Gelen ihbar saniyeler içinde ilgili il müdürlüğü haber merkezine gönderiliyor.

Olası tehlike anında kadınlara kısa sürede ulaşmak için kullanıma sunulan Kadın Destek Uygulaması (KADES), zamandan kazanç sağlıyor.

5-10 SANİYEDE HABER MERKEZİNDE

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü haber merkezinde, KADES'in çalışma mantığı ve ihbarın ulaşma hızı görüntülendi.

Uygulamayı yükleyen bir kadının telefonundan yapılan yardım çağrısı, 5 saniye sonra haber merkezindeki görevli polis memurlarının önündeki ekrana düştü.

KADES ihbarları 'öncelikli ihbar' olduğu için diğer ihbarların üstüne çıkıyor. Görevli polis memurunun fark etmemesi ihtimali üzerine bu uygulamadan gelen ihbarlar alarm sistemiyle monitörde yanıp sönen bir uyarı ve ses ikazı veriyor.

Programdaki yardım butonuna basıldıktan 5-10 saniye içinde yardım isteyen kişinin bilgileri polis birimlerine ulaşıyor.

HARİTADA KONUM VE ADRES BİLGİSİ

Gelen uyarıda yardım isteyen kişiyle ilgili çok sayıda bilgi yer alıyor. Görevli polis memuru ihbarın içeriğine bakınca yardım isteyen kadının adını, soyadını, cep telefonunu ve adresini görebiliyor. Ayrıca açılan bir başka pencerede de ihbarın geldiği yerin konum bilgisi veriliyor. Haber merkezindeki polis memuru adrese en yakın noktada bulunan asayiş şube müdürlüğüne bağlı ekipleri adrese yönlendiriyor. Yardım isteyen kadınla ilgili bilgiler de polis memurlarıyla paylaşılıyor.

KADES uygulaması.

‘DENEMEK İÇİN BASANLAR OLUYOR’

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezi'nde görevli komiser Muhammet Ali Aydemir, KADES uygulamasının kadınlara olası tehlike anında kısa sürede ulaşmak için tasarlandığını söyledi. Komiser Aydemir, sadece kadınların bu uygulamayı yükleyebildiğini de dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Butona basıldıktan en geç 10 saniye sonra ihbar bize düşüyor. İhbar en yakın ekibe hızlıca gönderiliyor. En yakın konumdaki ekipler haritada görülüyor. Bölge ekipleri gittiği için en geç 3 dakika içinde adreslere ulaşılıyor. Kanalımızda ihbar yoğunluğu da olsa önemli ihbarların önceliği var. KADES ihbarları da önceliklidir. Yanlışlıkla basanlar da oluyor. Bazı kadınlar denemek için bastıklarını ya da çocuklarının bastığını söylüyorlar"

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