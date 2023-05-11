|
Gündem

Kadıköy'de yol çöktü: Beton dökme pompası yan yattı

Kadıköy'de bir inşatta çalışmalar sırasında, beton dökme pompasının sabitleme ayağı çukura girdi. Beton dökme pompasının 20 metrelik kolunun bir kısmı da yan binanın bahçesine girdi.

13:13 . 11/05/2023 Perşembe
DHA
Kadıköy'de yol çöktü

Kadıköy'de yol çöktü

Olay, saat 11.30 sıralarında Caddebostan Mahallesi Ressam Vecihi Sokakta meydana geldi.
İddiaya göre kentsel dönüşüm kapsamında yapılan 10 katlı binanın inşaat çalışmalarında, beton dökme pompasının kurulan sabitleme ayağı çukura düştü.
Bu nedenle beton pompasının 20 metrelik kolunun bir kısmı yan binanın bahçesine doğru yan yattı.
İş makinesinde hasar meydana gelirken, inşaat çalışanları çevrede önlem aldı.
İnşaat yetkilileri iş makinesinin sabitleme ayağının daha önceden kullanılan boş foseptik çukuruna denk geldiğini öne sürdü. İş makinesi vinç yardımıyla kaldırıldı.

#KAdıköy
#beton mikseri
#kaza
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.