Kadıköy'de yol çöktü: Beton dökme pompası yan yattı

Olay, saat 11.30 sıralarında Caddebostan Mahallesi Ressam Vecihi Sokakta meydana geldi.

İddiaya göre kentsel dönüşüm kapsamında yapılan 10 katlı binanın inşaat çalışmalarında, beton dökme pompasının kurulan sabitleme ayağı çukura düştü.

Bu nedenle beton pompasının 20 metrelik kolunun bir kısmı yan binanın bahçesine doğru yan yattı.

İş makinesinde hasar meydana gelirken, inşaat çalışanları çevrede önlem aldı.